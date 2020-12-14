Plantric, Red Bull Basement 2020 finalinde Türkiye’yi temsil etti

2015’ten itibaren girişimcileri ve inovasyon alanındaki fikirleri destekleyen Red Bull Basement, her yıl genç girişimci adaylarının keşfedilmesine ve girişimlerini uluslararası arenada geliştirmelerine fırsat tanımaya devam etti.

Dünya çapında 36 ülkeden 3865 başvuru arasından seçilen 38 finalist arasında Türk girişimciler önemli bir başarıya imza attı. Türkiye’deki başvurular arasından seçilen Plantric, kurucuları tarafından ‘kendi kendisine yeten bir bahçe sistemi’ sözleriyle tanıtıldı.

Başvuru sürecinin ardından halk oylaması ve yerel jürinin değerlendirmesinden geçen Plantric ekibi, geçtiğimiz beş hafta boyunca projelerini geliştirmek üzere global girişimcilik ekosistemiyle bir araya geldi ve danışmanlık aldı. Beş haftanın ardından 10-13 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen Global Atölye'de, uygulamalı eğitim seansları ve uluslararası platformlardan konuşmacıların dâhil edildiği etkinlik, deneyim dolu bir hafta sonuna imza atıldı. Çevrim içi olarak gerçekleşen buluşmada son 10’a kalan finalistler jüri önünde projelerini sundu.

Red Bull Basement 2020’nin dünya birincisiyse Birleşik Krallık'tan katılan Lava Aqua X isimli girişim oldu. Su israfını önlemek amacıyla yola çıkan ekip, yurtlarda kalan üniversite öğrencilerinin oldukça etkili olduğunu keşfederek bunu engellemek ve su problemi üzerine bir farkındalık yaratmak için duşta kullanılan suyu başka alanlarda da yeniden kullanmaya imkân yaratan bir sistem icat etti. 2020’nin kazananı olan Lava Aqua X’in fikirlerini geliştirmek ve gerçeğe dönüştürmek için gerekli ihtiyaçları karşılanacak ve ekip Japonya’da dünyanın en başarılı inovasyon merkezlerinden birisinde çalışma şansı yakaladı.

“Son 10 arasında yer alabilmek bizi gelecek için heyecanlandırdı”

Türkiye finalisti Plantric’in ekibinin kurucularından Aylin Yazıcı ve Can Zenginel “Red Bull Basement 2020’nin çevrim içi olarak gerçekleşen Global Atölye’si bize eşsiz deneyimler kazandırdı. Birbirinden değerli 38 proje arasından en başarılı 10 girişim arasına girdiğimiz için mutluyuz. Sıfır atık mottosuyla çıktığımız bu yolda Plantric’i geliştirme imkânı bulduk. Bundan sonra da var gücümüzle dünyayı daha yaşanabilir bir yer yapmak için çalışacağız” şeklinde konuştu.