Plug and Play'dan Musixen’e yatırım

Her sene dünya çapında 300’den fazla start-up’a yatırım yapan ve dünyada yalnızca 20 ülkede ofisi bulunan Plug and Play, müzik ve sahne dünyasının geleceğinin dijitalde olduğunu gören ve 6 aylık yazılım geliştirme süreci sonrası 2020 yılının Mayıs ayında hayata geçen Musixen uygulamasına yatırım yapma kararı aldı. Musixen, dünya genelinde 400’ün üzerinde sermaye fonu ile ortaklığı bulunan Plug and Play’in, Türkiye’deki ilk yatırımlarından olacak.

Musixen'den yapılan açıklamaya göre, dünya çapında pek çok şirketin kurulduktan kısa bir süre sonra milyar dolarlık değere ulaşarak “unicorn” olmasını sağlayan ve yaklaşık 7 milyar dolarlık fonu bulunan Plug and Play Plug, kendi fikrini hayata geçiren girişimciler için fırsatlar sunmaya devam ediyor. Google, Paypal, Dropbox ve Soundhound gibi firmaların erken aşama yatırımcısı da olan Plug and Play, Musixen’e müzik ve sahne sanatları alanında unicorn olma potansiyeli nedeniyle yatırım yapma kararı aldı.

“Türkiye’nin start-up eko sistemi açısından da çok kıymetli”

Açıklamada görüşlerine yer verilen Musixen’in kurucusu Çağrı Bozay, Plug and Play’in Musixen’nin dünyada global bir oyuncu olma potansiyeline olan inancı ile yapmış olduğu yatırımdan dolayı büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Plug and Play’in Musixen’e yatırımcı olmasının Türkiye’nin start-up eko sistemi açısından da çok önemli olduğunu belirten Bozay, "Slikon Vadisi’nin önemli aktörlerinden olan fonun Musixen ile başlayan Türkiye yolculuğunda, diğer değer yaratan ve aynı bizim gibi dünyadaki dijital değişimde lider olma potansiyeline sahip olan start-up’lara da bir kapı açmış olmaktan mutluluk duyuyoruz. Bugüne kadar güçlü ve kararlı adımlarla büyüttüğümüz Musixen’i, Plug and Play’in vizyonu ve network’ü ile ilk olarak yakın coğrafyamızda sonrasında Avrupa ve Amerika pazarında faaliyete geçiriyor olacağız.” dedi.

"Dünyada akla gelen ilk 3 platformdan biri olmak en büyük hedefimiz"

Musixen’in, sanatçıların canlı performans sırasında gelir üretebilmesi, biletli etkinliklerini kimseye bağımlı olmadan yapabilmesi ve kişiselleştirilmiş video içerik satışı gibi fonksiyonları ile müzik ve sahne sanatçılarına dijitalleşme yolunda çok güçlü bir alternatif haline geldiğini belirten Çağrı Bozay, şunları söyledi: “Global olarak sunduğumuz özelliklerimizin yanı sıra, benzersiz olmamızın avantajı ile yeni teknolojileri de uygulamamıza entegre ederek kullanıcılarımıza en üst düzeyde bir eğlence deneyimi sunmaya devam edeceğiz. Sanatçıların global olarak keşfedilmesi yolunda en güçlü alternatif olmak, kullanıcılarımızı zamandan ve mekandan bağımsız sanatla buluşturmak, dünyada müzik ve eğlence dendiğinde akla gelen ilk 3 platformdan biri olmak en büyük hedefimiz. Yeni jenerasyonun dijital tüketim alışkanlıklarının canlı ve interaktif bir dönüşüm içerisinde olması, sanatçıların konvansiyonel iş yapma modellerini yakın gelecekte tamamen değiştirecek. Offline organizasyonlar, konserler, gösteriler her daim olacak; ancak dijital mekanların ağırlığı hissedilir derecede artmaya da devam edecek. Bugün, senede belli sayıda izleyici/dinleyici ile buluşan sanatçılar, platformumuz sayesinde canlı performanslarını tüm dünyaya sunabilecek ve gelirlerini katlayarak arttırabilecekler. Plug and Play ile umuyorum bizlerde eğlence alışkanlığını değiştiren yepyeni global bir oyuncu olacağız.”