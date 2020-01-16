PowerUp! Challenge yarışması başlıyor

16 Ocak 2020

Küresel bir etki bırakmak ve sürdürülebilir bir dünya isteyen girişimcilere bir eş yaratıcı, akıllı bir yatırımcı ve endüstri hızlandırıcı olarak destek olan InnoEnergy, şirketlere ürün iyileştirme, geliştirme ve denemeleri, ticarileştirme stratejileri, uluslararası piyasalara sunum ve bu pazarlarda büyüme ile fonlama fırsatlarından faydalanıyor.



PowerUp! Challenge yarışması, Orta ve Doğu Avrupa’daki kuruluşlara, InnoEnergy portföyündeki bir sonraki Unicorn girişim olma fırsatını sunuyor. Yarışmaya, geliştirmenin tüm aşamalarındaki girişimciler başvurabiliyor. Yalnızca bir fikriniz olması veya bir sonraki müşterinizi arıyor veya pazarda büyüme planlaması yapıyor olmanız fark etmiyor. Odak alanları enerji, ulaşım, temiz teknoloji, akıllı şehirler olsa da yarışma tüm farklı fikirlere de açık.



InnoEnergy PowerUp! Challenge kapsamında özellikle uygun koşullara sahip startup’lar için 65 bin euro para ödülü ve Yılın Startup’ı unvanının sahibi olabilecekleri bir yarışma düzenliyor. Bu yarışmanın diğer avantajları arasında iş planlama, sunum tasarımı, IP koruma gibi konularda uluslararası alan uzmanlarının desteğini sunan Business Bootcamps© programına katılım da bulunuyor.