Pusholder, büyüme devam ediyor

Yeni nesil habercilik anlayışı ile yola çıkan Pusholder, güncel haberleri tarafsız bir şekilde okuyuculara sunmaya devam ediyor.

Pusholder’ın kurucularından Sercan Kılıç, dijital haber yayıncılığı alanında ilklerden olan Pusholder sayesinde en doğru ve güncel haberlere tek tıkla ulaşabildiğini söyledi. Türkiye ve dünya üzerinde gerçekleşen haberleri e-posta adresi aracılığıyla da okurlara ulaştırdıklarını da kaydeden Kılıç, "Pusholder yazar ekibinde yer alan Burak Koç, Durhan Ediz, Mehmet Can Esin sizlere tarafsız ve güncel haberleri ulaştırmaya özen gösteriyor" dedi.

Yeni nesil dijital haber yayıncılığı olarak dünya üzerinde gerçekleşen haberleri okurlara sansürsüz olarak sağladıklarını belirten Kılıç, "Alanında deneyimli ekip kadromuz tarafsız ve güvenli bilgileri sunabilmek için büyük bir özveriyle çalışmalarını yürütüyor" ifadelerine yer verdi.