Rasyotek'ten 15 milyon TL'lik iki yeni dijital proje yatırımı

Teşvik ve Tasarruf Danışmanlığı, Kurumsal SGK Danışmanlığı, Bordrolama, KVKK Danışmanlığı, Teknoloji ve Yazılım Danışmanlığı, İnsan Kaynakları ve Eğitim alanlarında bütünleşik hizmetler sunan Rasyotek, 2020 yılı 9 aylık cirosunda yüzde 6 büyüme sağladı ve yıl sonu hedefini yüzde 10 büyüme olarak açıkladı.

Rasyotek, büyümesine paralel olarak, tüm sistemleri tek kanaldan yönetecek “Süper Portal” ve sağlık sektörüne yönelik dijitalleşme çözümü “Rasyomed Yoğun Bakım Bilgi Yönetim Sistemi” projelerine hayat verecek. Rasyotek, iki yeni proje için 15 milyon TL’yi aşkın yatırım yapacak.

10 milyon TL’yi aşkın bir yatırımla kurulacak

Rasyotek’ten yapılan açıklamaya göre, 10 milyon TL’yi aşkın yatırımın yapılacağı Süper Portal; SGK, İŞKUR, MYK, KVKK gibi kamu kurumlarının takibinde olan iş süreçlerinin ve teşviklerinin yanı sıra tüm işlemleri tek kanaldan yönetmeye imkan tanıyacak. Personel Teşvik Sistemleri’nden Kurumsal SGK Danışmanlığı’na, Mesleki Yeterlilik Belgelendirme Modülü’nden Ücret Analizi Modülü’ne kadar ilk aşamada 12 farklı modülün yer alacağı Süper Portal, şirketin ana faaliyet konusu dışında olan işlerinde zaman ve maliyet tasarrufu ile birlikte iş yükünü azaltacak.

Tüm iş süreçlerini tek merkezden bütünleşik bir yapıda yönetmeye imkan sunan Süper Portal; SGK ve İŞKUR mevzuatından gelen tüm teşviklerin maksimum verimlilikle yararlanmasını ve yönetilmesini sağlayacak. Ayrıca Süper Portal’a SGK ve İŞKUR’un yanı sıra diğer kamu kurumları tarafından verilen yatırım teşvikleri ile ilgili bilgilendirme modülleri de eklenmesi planlanıyor. Süper Portal’ı özel sektör için dijital bir çözüm platformu haline getirmek Rasyotek’in uzun vadeli gelecek hedefleri arasında yer alıyor.

Yoğun Bakım Bilgi Yönetim Sistemi Türkiye’de bir ilk olacak

Pandemi süreci göz önüne alarak sağlık personelinin hasta ile temasını minimuma indiren, zaman ve maliyet tasarrufu sağlayarak teknolojik bir süreç yönetimi sunan “Rasyomed Yoğun Bakım Bilgi Yönetim Sistemi (YBBYS)” de Rasyotek’in 2020 yılındaki bir diğer önemli yatırımı arasında yer alıyor.

Dünyada ve Türkiye’de aktif kullanılmayan yeni başlayan “YBBYS”, yoğun bakım servisindeki tüm süreçleri dijital ortamda anlık takip etmeye, otomatik olarak raporlar oluşturmaya ve anlık müdahalelere imkan tanıyor. Yoğun bakım ünitelerinde yer alan hasta başı monitörlere, diğer cihazlara ve Hastane Bilgi Yönetim Sistemi’ne entegre olarak doktor ve sorumlu hemşirelerin hastaların anlık durumlarını online takip etmelerine ve uygulanacak tedavilere karar vermelerine destek oluyor.

“Ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam edeceğiz”

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rasyotek Yönetim Kurulu Başkanı Haldun Pak, sağlıktan finansa, gıdadan eğitime kadar birçok sektörde geliştirdikleri teknoloji ve çözümlerle yer aldıklarını söyledi.

İnsan kaynaklarından bilgi işlem ve hukuk ekiplerine kadar birçok farklı birimin danışmanlık, eğitim, yazılım, bilişim ve dijital dönüşüm süreçlerinde insanların hayatını kolaylaştırıp zaman ve maliyet tasarrufu sağlayan çözümleri müşterileriyle buluşturduklarını anlatan Pak, "Kuruluşumuzdan bu güne verdiğimiz İŞKUR ve SGK danışmanlıkları ile işletmelerin teşviklerden en etkili şekilde yararlanmalarını sağlayarak, ülke ekonomisine ve istihdamına katkı sağladık. Bugün de elde ettiğimiz başarılı sonuçlarla, hedeflediğimiz yatırımlarımızı hayata geçirerek insanlara, sektörlere ve ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

“Yatırımlarımıza, yeni normali dikkate alarak yön veriyoruz”

Pandemiye bağlı olarak, artan dijital kullanım oranlarının getirdiği pozitif sonuçları yaşadıklarını kaydeden Haldun Pak, 2020 yılını mali açıdan oldukça başarılı bir şekilde sürdürdüklerine dikkat çekti. İlk üç çeyrekte yakaladıkları başarılı rakamlarla yıl sonunda hedefledikleri seviyeye ulaşacaklarının öngürüsünde bulunan Pak, "Elde ettiğimiz tüm kazanımları yine farklı alanlara, insanların ve sektörlerin faydasına kullanmayı hedefliyoruz. Yatırımlarımıza, yeni normali dikkate alarak yön veriyoruz. Bu doğrultuda Türkiye’de yeni gelişen ve sağlık sektöründe dinamikleri değiştirecek yeni bir bilgi yönetim sistemini ve birçok farklı işlemin tek merkezden yönetimine imkân veren yeni bir portala hayat vereceğiz. Odağımıza 'Teknolojik İnsan' mottosunu alarak yatırımlarımıza, insanların beklentilerini karşılayacak şekilde yön veriyoruz. Bu da bizi başarıya götüren etmenler arasında yer alıyor.” dedi.