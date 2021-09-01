Re-Pie Portföy'den Arvis Games'e 4.2 milyon lira yatırım

Alternatif yatırım fonu yönetim şirketi Re-Pie Portföy, oyun sektöründe önemli bir yatırıma imza attı.

Re-Pie'ın büyüme potansiyeli yüksek girişimlere yatırım yapmak amacıyla kurduğu Birinci Karma Teknoloji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, oyun geliştiricisi Arvis Games'e 4.2 milyon lira yatırım yaptı.

Re-Pie Portföy'den yapılan açıklamada; fintech, oyun, nesnelerin interneti (IoT), sağlık ve enerji verimliliği teknolojileri gibi büyüme potansiyeline sahip alanlarda yirmiye yakın girişime daha yatırım yapılmasının planlandığı belirtildi.

Arvis Games'in Kurucu Ortağı ve CMO'su Simon Karataş da "İnteraktif yapıları nedeniyle oyunlar çağımızın en etkili medya araçları. Biz inovatif oyun tasarımı, derin hikâye ve güçlü sanatımız ile kullanıcılarımıza başka hiçbir araç ile deneyimleyemeyecekleri tecrübeler yaşatmayı amaçlıyoruz. Re-Pie'ın desteği ile hızımızı artırıp yakın gelecekte çok daha güçlü oyun çıkarmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Getir'in de ilk finansal yatırımcılarından olan Re-Pie Portföy, 3 milyar 617 milyon 574 bin 311 liraya ulaşmış bir portföy büyüklüğüne sahip. Re-Pie Portföy, geçen hafta Getir'deki hisselerini 35 milyon dolara satarak, yatırımcılarına temettü ödemesi gerçekleştirmişti.

2019 yılında kurulan Arvis Games ise 'Board Royale' isimli kutu oyunu ile Kickstarter üzerinden 200 bin dolar gelir elde etmişti. İstanbul ve Kanada'da faaliyet gösteren oyun şirketi, 'Survival Evolved' kampanyası ile yine Kickstarter üzerinden 250 bin dolarlık daha fon almıştı.