Re-Pie, portföyünü 4 milyar TL'ye çıkarıyor

Türkiye’nin faaliyet izni almış alternatif yatırım fonu yönetim şirketi Re-Pie Portföy farklı alanlara yapacağı yeni yatırımlarla varlıklarını üç katına çıkarmayı planlıyor. Hızlı büyüme stratejisinde hedef yükselten şirket, Mart 2021 sonu itibariyle 2,4 milyar TL değerinde olan portföy büyüklüğünü yıl sonuna kadar 4 milyar TL’ye taşımaya hazırlanıyor.

2 kat büyüyecek

Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Dr. M. Emre Çamlıbel 2021 yılına ilişkin büyüme planları hakkında şunları söyledi: "Mevcut yatırımlarımızın yaklaşık yüzde 31'i gayrimenkul sektöründe, yüzde 68'lik bir bölümü de girişim sermayesinde yer alıyor. Portföyümüzde 10'u gayrimenkul olmak üzere 18 aktif yatırım fonu bulunuyor. Buradaki faaliyetlerimiz neticesinde kısa zamanda çok önemli mesafeler kat ettik. 2020 başında 464 milyon TL olan portföy büyüklüğümüzü bir yılda 866 milyon TL’ye çıkarma başarısı gösterdik. 2021’in ilk üç ayında ise bu rakamı 2,4 milyar TL seviyelerine ulaştırdık. Portföyümüzdeki mevcut sektörlerde büyümeye devam etmenin yanı sıra enerji, gıda ve teknoloji alanlarında da önümüzdeki 6 ay içinde çok önemli girişimlerimiz olacak ve sayıları 18 olan aktif fon sayımızı 30’a çıkaracağız. Bu yeni yatırımlarımızın neticesinde yıl sonuna kadar varlıklarımızı 2 kata yakın bir oranda arttırarak portföyümüzü 4 milyar TL seviyesine kadar çıkarmayı hedefliyoruz.”

Enerji fonu kurdu

Aralarında Turk.net, Getir, GTC Fotovoltaik Güneş Sistemleri ve Sina Biyoteknoloji'nin de olduğu önemli girişimlere yatırımları bulunan şirket, bütçe büyüklükleri 98,5 milyon dolar ve 30 milyon dolar olan iki yeni enerji fonu kurdu. Bu fonlar, özellikle yenilenebilir enerji ve organik mineral gübre olmak üzere elektrik üretim işine yatırım yapacak.