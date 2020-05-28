Restoranlarda temassız sipariş dönemi

28 Mayıs 2020

Sosyal mesafenin hayati önem kazandığı bugünlerde 2018 yılında kurulan Türk start up’ı “MYNU” temassız sipariş ve ödeme hizmeti ile restoranlarda güvenli yeme-içme deneyimi sağlamasının yanı sıra bekleme süresini de azaltıyor. Normalleşme süreci ile birlikte açılmaya hazırlanan restoran ve cafelere ücretsiz olarak sunduğu bu hizmetle MYNU, süreçte en çok yara alan sektörlerden olan yeme-içme sektörüne ekonomik katkı sağlamayı amaçlıyor, müşterilere güvenli bir deneyim yaşatıyor.

Yeme içme sektörüne ücretsiz destek

Yeme içme sektörünün koronavirüs salgını sürecinden çok ciddi bir şekilde etkilendiğini belirten Mynu Türkiye Genel Müdürü Mehmet Onlu, Mynu ile sektöre hareketlilik getirmeyi ve destek sağlamayı amaçladıklarını anlatıyor: “Dijital menü uygulamasını iş birliği yaptığımız restoranlara ücretsiz olarak sağlayacağız. Böylece bu süreçte en çok yara alan ve zorluklarla karşılaşan sektörlerden biri olan yeme içme sektörüne ekonomik açıdan destek sunacağız. Restoranlar Mynu ile sağlanan online menü ile yemeklerin görsel ve içerikleri en iyi şekilde sunarak, çalışan ve müşteri arasındaki sosyal mesafeyi azaltarak daha iyi ve daha hızlı hizmet verebilecek. Ayrıca Mynu’nun sunduğu hijyen ve temassız hizmeti artırması, bekleme sürelerini azaltılması, menüyü müşterinin diline otomatik olarak çevirmesi, restoranlardaki mevcut otomasyon/yazarkasa sistemleriyle uyumlu çalışması, hızlı kurulumu gibi avantajlar müşteriler için ciddi bir tercih sebebi olacak. Şu anda işletmelerden ciddi bir talep var.”

Menüye dokunmadan sipariş imkanı

Hijyenik açıdan uygun olmayan basılı menüleri dijital ortama taşıyan Mynu, bu sayede kullanıcılarına sipariş ve ödeme sürecini online olarak gerçekleştirme fırsatını sunuyor. Mynu ile anlaşmalı restoranlarda bulunan karekodu telefonuna okutan kullanıcılar,menüleri online olarak görüntüleyebiliyor. Böylece yemeklerin görsellerini ve içeriklerini görerek, menüye dokunmaya gerek kalmadan inceleyip sipariş verilebiliyor. Bu sayede temas en aza indirgenmiş ve sosyal mesafe kolayca korunmuş oluyor. Mynu, kullanıcılara cep telefonundan herhangi bir uygulamaya gerek kalmadan, sadece karekodu okutarak hizmeti kullanma imkanı sunduğu için kullanıcıların uygulama indirmek veya üye olmak gibi süreçlerle uğraşmasına gerek kalmıyor.