Riders, 7,8 milyon TL yatırım aldı

Teknoloji şirketlerine yatırım yapan fonlar kuran ve yöneten Boğaziçi Ventures; oyun, fintech, dijital sağlık ve perakende teknolojileri alanlarındaki erken aşama girişimlere odaklanan yatırım fonu BV Growth aracılığıyla Ak Portföy Girişim Sermayesi ile birlikte Riders’a 7,8 milyon TL yatırım yaptığını duyurdu.

Yatırıma ilişkin bilgi veren Boğaziçi Ventures BV Growth Fon Yönetici Ortağı Kenan Çolpan, “Türkiye’den bir start-up’ın kendi altyapısıyla dünyanın farklı noktalarından insanlara kodlama öğretmesi oldukça gurur verici. Bu ortam içinde kimse büyük paralar harcamak ya da pahalı donanımlara sahip olmak zorunda değil. Riders tarafından sağlanan bu platformda tüm dünyadan insanlar takımlar kurabiliyor, sosyalleşebiliyor, kendini geliştirebiliyor ve hem de iş imkanı bulabiliyor. İşverenlerin de doğru ekipleri bulmaları sağlanıyor. Bu platformun şimdiden birçok ülkeden ilgi görüyor olması biz yatırımcılar için ayrıca bir gurur kaynağı.” İfadelerini kullandı.

Riders Kurucu Ortağı Başar Şahinbeyoğlu ise, gelecek 5 yıl içinde bu alana ilgi duyan herkese hitap etmek istediklerini ve 10 milyon kullanıcı hedeflediklerini belirtti. Şahinbeyoğlu, yatırım süreciyle ilgili olarak da Boğaziçi Ventures ile oldukça güçlü bir iletişimlerinin olduğunu ve global yatırım turunun şimdiden birlikte planlandığını söyledi.