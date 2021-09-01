Rise X, 1 milyon euro değerleme ile yatırım aldı

Cube Incubation’da katma değeri yüksek projeler geliştirmeyi hedefleyen Rise X, 1 milyon euro değerleme ile TTAF Elektronik A.Ş’den yatırım aldı.

Yatırım kapsamında; 10 kişilik ekip için bilgisayarlar, bilgisayar aksesuarları, gerekli lisanslar, girişimin elektronik Ar-Ge süreçleri için gerekli olan Osiloskoplar, Güç Kaynakları, 3D Yazıcılar, Hassas ölçüm cihazları, Kalite ve Test Ekipmanları gibi tüm ekipmanlar sağlanırken 300 metrekarelik alan Rise X’e tahsis ediliyor.

Ayrıca Rise X teknolojinin geliştirmelerini yapabilmesi için 6 bin metrekarelik bir üretim parkı da girişimin hizmetine sunuldu. Bunların yanı sıra teknik personel desteği, proje desteği, finansman desteği de TTAF Elektronik tarafından sağlanacak. Devam eden süreçte TTAF Elektronik’in tüm Ar-Ge süreçleri Rise X Teknoloji A.Ş tarafından yürütülecek.

İhracata yönelik projeler geliştirecek

Rise X, sistem mühendisliği, elektronik donanım tasarımı, gömülü yazılım geliştirme, mekanik üretim, yüksek teknoloji yazılım geliştirme yetenekleri ile entegrasyon ve üretim yeteneklerine sahip bir Ar-Ge şirketi olarak dikkat çekiyor. Özellikle savunma sistemleri, otomotiv, sağlık ve endüstriyel teknoloji çözümlerinde yabancı kaynak alımlarını minimuma indirerek yerli üretimi ve yerli sanayiyi desteklemeyi amaç edinen girişim, yeni dönemde TTAF Elektronik’le birlikte bu Ar-Ge süreçlerinin üretime dönmesini sağlayarak ihracata yönelik projeler geliştirmeye odaklanacak.

“Seri üretimi daha verimli yöneteceğiz”

Rise X Teknoloji Genel Müdürü Reha Atabey Açıkgöz, şunları söyledi: “Rise X olarak bilgi birikimimiz ve tecrübemizle ulusal ve uluslararası pazarlara yenilikçi ürünler geliştirme ve çözümler üretme misyonuyla hareket ediyoruz. Bu kapsamda TAFF Elektronik’ten aldığımız yatırım, Ar-Ge geliştirmelerimiz için kullanacağımız teknoloji parkı ve ekipman desteğiyle ülkemiz için küresel arenada kritik öneme sahip alanlarda akıllı çözümler geliştirmeye odaklanacağız. Bu yatırımla Ar-Ge aşamasını gerçekleştirip ve prototip doğrulamalarını yaptığımız projeler TTAF Elektronik tarafında hızla seri üretime geçecek ve devamında iç ve dış piyasaya satışları gerçekleştireceğiz. Seri üretim her startupta olduğu gibi bizim için de çok kritik. Ancak bir girişimin imkanlarıyla bunu yapmamız pek mümkün olmuyordu. Artık ise TTAF Elektronik aracılığıyla seri üretim, kalite, sertifikalandırma ve pazarlama aşamalarını daha verimli yöneteceğiz.”