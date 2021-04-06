Sabancı Ventures ve StartersHub'dan Lumnion'a yatırım

DIA Community tarafından 2021 yılında izlenmesi gereken 100 sigorta teknolojisi şirketi arasında gösterilen Lumnion, Sabancı Ventures ve StartersHub’dan 4,5 milyon lirarının üzerinde yatırım aldı. Şirket, söz konusu yatırımla yurt dışı operasyonlarını büyütmeyi planlıyor.

Şirketten yapılan açıklaya göre, İTÜ Çekirdek 2020 Insuretech ve Top 20 girişimlerinden olan ve Cenk Tabakoğlu, Aren Haddeler ile Eray Alpan’ın girişimcisi olduğu sigorta teknolojileri şirketi Lumnion, sigorta sektörüne yönelik yapay zekâ ve makine öğrenmesi tabanlı risk fiyatlama platformları geliştiriyor. Yurt içinde ve yurt dışında sektörün önde gelen birçok şirketiyle çalışan Lumnion, DIA Community tarafından 2021 yılında izlenmesi gereken 100 sigorta teknolojisi şirketi arasında gösteriliyor.

Lumnion’un yarattığı modüler platform, sigorta şirketlerinin risk modellemesini bütün kabul edilmiş makine öğrenmesi algoritmalarını da kullanarak yapabilmesine, portföyleri üzerinde aldıkları ticari kararları optimize etmek için simülasyonlar yapmasına ve günlük saha fiyatlamasını yönetmesine olanak sağlıyor. Bunun yanı sıra, platformun davranışsal optimizasyon özelliği sayesinde fiyatlamayı müşteri bazında kişiselleştirmek de mümkün oluyor. Lumnion tarafından geliştirilen özel metotla kara kutu olarak tanımlanan birçok makine öğrenmesi algoritmasının sonuçları anlaşılır ve şeffaf hale getirilerek sigorta fiyatlamasında kullanılabiliyor.