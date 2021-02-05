Sadece işveren değil 'değer veren' olmak

Kale Grubu, “sadece üretimi ve ekonomik kalkınmayı değil; ürettiği değerleri toplumla paylaşmayı” hedef alan bir grup. Kurucusu İbrahim Bodur’un vefatının ardından, onun anısını ve değerlerini yaşatmak amacıyla hayata geçirilen İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Ödül Programı, bu yaklaşımın somut bir yansıması, “Sorunlardan değil, sorumluluklardan beslenmeliyiz; sahip olmak değil, sahip çıkmalıyız; egosistemden vazgeçip, toplumsal fayda yaratacak ekosistemi kurmalıyız” diyen Zeynep Bodur Okyay ile sosyal girişimciliğin önemini ve Kale Grubu’nun sosyal girişimcilik ekosisteminin gelişmesi için üstlendiği rolü konuştuk.

Egosistem yerine ekosistem

"Sorunlardan değil, sorumluluktan beslenerek egosistemden vazgeçip toplumsal fayda yaratacak ekosistemi kurmalıyız. Ne demek istediğimi açıklayayım. Pandemi, insanın doğasını da en çıplak haliyle ortaya koydu. En ego-ist yani en 1. tekil halini, ben diye bağıran yüzünü... Zaten bugünü hazırlayan da insanın hem diğer insanları, toplulukları hem de canlı cansız gezegeni paylaştığı diğer canlıları ve ekolojik dengeyi yok sayarcasına kendi ihtiyaç ve isteklerini dayatan ve dikte eder hali. Bunun panzehiri ise ekosistem yaklaşımı. Ben bütün varlıkların, canlı-cansız birbirine bağlı olduğunu düşünüyorum. Ekosistem yaklaşımı, egosistemden farklı olarak dinlemeyi önceliklendiriyor. Toplulukların ihtiyaçlarına, isteklerine kulak vermeyi… Oradan beslenmeyi. Ortak bir amaç doğrultusunda çıpalanmayı ve yolculuk her ne getirirse getirsin, yoldaş ya da paydaşların beklentileri ve istekleri ne kadar değişirse değişsin değerlere sıkı sıkıya bağlanıp oradan güç almayı, yön tayin etmeyi.”

Sosyal girişimciler bizim kanatlarımız

“Öncelikle girişimci ve sosyal girişimciliğin iç içe ama farklı kavramlar olduğunu bilmek gerekiyor. Geleneksel girişimciliğin artık tatmin edici olmadığı günümüzde ‘sosyal girişimci’ kavramı ortaya çıktı. Kale Grubu olarak bu kavramı ilk benimseyen ve bu alanda harekete geçenlerdeniz. Biz sosyal girişimcileri hem Türkiye hem de dünya için geleceğin habercileri olarak görüyoruz. Kendi alanlarında çığır açacak, değişim öncüleri olarak değerlendiriyoruz. Onlar bizim kanatlarımız. Köklerimize ve bizi biz yapan değerlerimize sıkı sıkıya tutunduğumuz kadar, kanatlarımızı açıp uçmayı da önemsiyoruz. Vicdanlı, sorumlu, duyarlı, teknolojiyi iyilik için kullanan, daha adil bir dünya için çabalayan girişimcileri sonuna kadar destekliyoruz. Kale Grubu olarak bizim misyonumuz, özgün işler yapmak, yaratıcı ve ilham verici işlerin içerisinde olmak ve buna hevesli olan kişileri cesaretlendirmek. Biz bu topraklarda yaşadığımız sürece bunun için çaba sarf edeceğiz; toplumsal fayda üretmek için gayret göstereceğiz. Bir sanayi grubu olarak bu ülkede sadece işveren değil, değer veren olmaya devam edeceğiz.”

Teknoloji araç insan refahı amaç

En inovatif şirketlerin ilham kaynağı “Kale Grubu olarak, küresel sorunların büyüklüğü karşısında kapsayıcı ve sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak için yeni iş modellerine, sosyal faydaya odaklanan ve sorunlara alternatif çözümler sunabilen girişimlere ihtiyaç duyacağımızı bundan yıllar önce fark ettik. Gerçekten de kurulduğumuz günden bu yana yalnızca üretimi ve ekonomik kalkınmayı değil; ürettiğimiz değerleri toplumla paylaşarak gelişmeyi hedefl edik. Teknolojinin araç; insanın mutluluğu ve refahının ise amaç olduğu bir dünya için çalışıyoruz. O nedenle de sürdürülebilir pozitif etki yaratan işlerle anılmak istiyoruz. Bizim derdimiz, sahip olmak değil; sahip çıkmak.

Güç birliği ve dayanışma platformu olmayı arzu ediyoruz

"İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Ödül Programı kendi alanlarında çığır açabilecek potansiyele sahip olan sosyal girişimcileri desteklemeyi amaçlıyor. Bugün Türkiye’nin dört bir yanında, toplumsal sorunlara çözüm araştıran gencecik insanlar olduğunu bilmek bizi çok heyecanlandırıyor. Ashoka Türkiye ortaklığında gerçekleştirdiğimiz İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Ödül Programı, ülkemizde yürütülen en uzun soluklu 2 programdan biri. Bu bir sponsorluk projesi değil. Fikir Kale Grubu olarak bize ait olsa da ödül programını hayata geçirirken Ashoka’nın bilgisi, deneyimi ve yetkinliği ufk umuzu açıyor. Ekosistemde bize iş yapma lisansı veriyor. Ödül Programı’nın gelecek yolculuğuna ilişkin hayallerimiz sınırsız. Uzun soluklu hedefimiz, farkındalığı artırmak, ekosistemi daha da büyütmek ve savunuculuk çalışmalarına destek olmak. Bir güç birliği ve dayanışma platformu olmayı arzu ediyoruz."

Bu iş birliği önemli bir rol model

“Sosyal girişimcilere destek olmak için başlattığımız İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Ödülü’nün bu sene dördüncüsünü tamamladık. Bu desteği ve işbirliğini çok kıymetli buluyorum. Birincisi, bu alanı en uzun soluklu destekleyen kurumun çok uluslu bir şirket değil, Kale Grubu olması çok anlamlı. Bu sayede ödül çağrısıyla Anadolu’nun her köşesine erişebiliyoruz. İkincisi, sosyal girişimcilere önemli bir dönemleri için destek sağlamış oluyoruz: belki uluslararası boyuta gelecek kadar ileri aşama değiller ama yerellerinde fark yaratmayı başarmışlar. Üçüncüsü, işbirliği ödül kategorisini çok önemsiyoruz, bu sayede sektörler arası işbirliklerinin önemini vurguluyoruz. Son olarak rol model etkisini söyleyebilirim: Umuyorum ki sosyal girişimcilik ekosistemini güçlendirmek için Zeynep Hanım ve Kale Grubu’nun üstlendiği bu öncü rol diğer özel sektör kurumlarına ve iş dünyası liderlerine de ilham verir.”