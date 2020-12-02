OSMAN NURİ BOYACI-DENİZLİ

Akaryakıt, otomotiv, gayrimenkul, tarım ve sigorta sektörlerinde faaliyet gösteren Denizli merkezli Sadık Grubu’nun üçüncü kuşak temsilcisi Canberk Mersin tarafından 1 yıl önce kurulan Sadık Ventures, Silikon Vadisi’nde 8 girişime yatırım yaptı. Şirket; Foresight, Remote Team, Reneva, FireFly, Palm, Partner Republic, AppLovin ve Coursera şirketlerinin yatırımcısı oldu. 6 milyon dolarla yola çıkan şirket, 10 yılda startup’lara 20 milyon dolar yatırım yapmayı hedefliyor.

ABD’de ve Türkiye’de ofisleri bulunan Sadık Ventures’in 1 yıl gibi kısa bir sürede, Silikon Vadisi’ndeki en iyi start-up’ları yatırım yapan Türkiye’nin önde gelen VC (Venture Capital) şirketlerinden biri hale geldiklerini belirten Canberk Mersin, “Şirketimizin hikayesi dünyadaki gelişmeleri izlemekten kaynaklanıyor. Dünyanın en büyük şirketlerine baktığımızda teknoloji şirketlerini görüyoruz. Bu alanda karlılık ve verimlilik çok yüksek. Bu yüzden bu tarafta yatırımlarımızın olması gerektiğini düşündük ve Sadık Ventures’i kurduk. Pandemi de zaten olacak bir dönüşümü daha da hızlandırdı, tam öncesinde başlatmış olduğumuz bu sürecin ne kadar doğru bir karar olduğunu görmüş olduk. Yaptığımız yatırımlar beklediğimizden çok daha iyi ve hızlı getiri sağlıyor. Şu ana kadar 8 yatırımımız oldu” dedi.

Son olarak Foresight adında bir startup’a yatırım yaptıklarını söyleyen Mersin, “Kurucu ekip, Stanford Üniversitesi mezunu 4 bilim insanından oluşuyor ve daha önce yine kanser alanında kurdukları startup’ı, dünyanın önde gelen ilaç şirketlerinden Roche'e sattılar. Kan kanserinde erken teşhis çok önemli ve bu şirket dünyadaki mevcut uygulamanın çok ötesinde bir teknoloji geliştirerek teşhis hızını çok fazla artırdı” diye konuştu.

“Yatırım yaptığımız şirketler hızlı büyüyor”

Mersin, yatırım yaptıkları Amerika’da taksilerin ve Uber gibi paylaşımlı araçların üzerindeki akıllı ve dijital ekranlarla mikro pazarlama yapan FireFly’ın, Google’den yatırım aldığını belirtti. Coursera’nın da dünyanın önde gelen 170 üniversitesinin online eğitim altyapısını sağlamaya başladığını ve çok yakın zamanda Amerikan Nasdaq borsasında halka açılmasını beklediğini aktaran Mersin, “Dünyanın en büyük oyun pazarlama, oyun reklam ve oyun şirketlerinden AppLovin de yakın zamanda Nasdaq’ta halka açılacak. Bahsetmiş olduğum yatırımların dışında da girişimci şapkasını giydiğimiz Partner Republic şirketi var” dedi. Mersin, başta Partner Republic olmak üzere yatırım yaptıkları birçok startup’ın unicorn olmayı hedeflediğini, güçlü networkleri ile yabancı yatırımcıların Türkiye’ye yönelmesini sağlayarak bilişim ekosisteminin gelişmesine katkı yapmayı amaçladıklarını vurguladı.