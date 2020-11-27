Schneider Electric'ten Türk girişimcilere "Verimli Çözüm" daveti

Schneider Electric, 'İnovasyon Zirvesi' kapsamında, enerji verimliliği alanında yenilikçi ürün ve çözüm geliştiren, global pazarlara açılmayı ve girişim sermayelerine erişmeyi hedefleyen Türk girişimcileri “Solar Impulse Efficient Solution” sertifikasyon programına davet etti.

Schneider Electric'ten yapılan açıklamaya göre “Solar Impulse Efficient Solution” Programı, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma hedefleri doğrultusunda karbon nötr ekonomisine geçişte enerji verimliliğine odaklı, çevreye duyarlı ve kar amaçlı ürünlerin sertifikalandırıldığı dünyadaki ilk program olma özelliğini taşıyor.

Bu sertifikaya sahip ürün ya da şirketler, program kapsamında hükümetler ve devletler nezdinde tanınma, yeni pazarlara açılma, yeni sermaye kaynaklarına erişme ve global çapta pazarlama ve tanıtım yapma imkanına kavuşuyor.

Dört yıl sürecek program kapsamında sertifikalandırılan girişimler, teknik inovasyon, karlılık ve çevrenin korunması kriterleri doğrultusunda bağımsız uzmanlarca belirleniyor. Halen Schneider Electric’in bu sertifikayı almaya hak kazanmış 8 enerji verimliliği çözümü bulunuyor. Dünya çapında 50’den fazla Schneider Electric uzmanı başvuru sahiplerinin süreçlerinin değerlendirilmesi süreçlerinde çalışıyor.

İnovasyon Zirvesi'ne 2 bin 600’den fazla iş insanı katıldı

Açıklamada görüşlerine yer verilen Schneider Electric Türkiye, Orta Asya ve Pakistan Bölge Başkanı Bora Tuncer, özellikle bu zorlu dönemlerde yeni dijital teknolojileri takip eden, inovatif çözümlere açık olan şirketlerin verimli büyümede bir adım önde olduğunu gözlemlediklerini söyledi.

Kısa bir süre önce dijital olarak düzenledikleri İnovasyon Zirvesi'ne enerji verimliliği alanında faaliyet gösteren ya da çözüm arayışında olan 2 bin 600’den fazla iş insanının katıldığını hatırlatan Tuncer, “Pandemi döneminde enerji verimliliği ve dijitalleşmeye bu kadar büyük bir talep olması, bu alanlardaki çözüm ihtiyacının büyüklüğünü ve zamana karşı yarışımızı çok iyi özetliyor. Schneider Electric olarak Türkiye’de 2 fabrikamız, bin 500’ü aşkın çalışanımız ve 200 iş ortağımız ile birlikte, yenilikçi ve teknolojik çözümlerimizle, ülkemizde endüstrinin ulusal ölçekte gelişmesinde öncü rol oynamaya devam ediyoruz." dedi.

Üretiminin yüzde 70’ini yurtdışına ihraç ettiklerine dikkat çeken Tuncer, "Bir teknoloji firması olarak, Türk insanı için hizmet ve değer üretmekten dolayı gururluyuz. Tam da bu aşamada sürdürülebilirlik alanında önemli global inisiyatiflere imza atan bir firma olarak, bu alandaki yenilikçi girişimleri ülkemize de taşımanın önemine çok inanıyoruz. Bu amaçla Schneider Electric Vakfı’nın global ölçekte desteğiyle 2019 yılında Solar Impulse Vakfı tarafından başlatılan 'Solar Impulse Efficient Solution' programını İnovasyon Zirvemizde Türkiye’de de etkin olarak hayata geçirdiğimizi duyurduk. Schneider Electric Türkiye olarak, bin çözüm arasına Türkiye’den de girişimci ve start-upların girmesini cesaretlendirmeyi, onlara yol göstermeyi amaçlıyoruz. Ama bunun için elimizi çabuk tutmalıyız.” şeklinde konuştu.

"Türkiye’den de çalışmalarımıza katılımı çok önemsiyoruz"

Solar Impulse Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Bertrand Piccard ise, şunları kaydetti: "Yarının başarılı şirketleri enerji verimliliği konusunda bugünden harekete geçilmesi gerektiğini anlayan ve çevrenin korunması ile ilgili tüm fırsatlardan faydalanan şirketlerdir. Solar Impulse Vakfı ile gerçekleştirilen bu iş birliği ile Schneider Electric, öncü tavrını bir kez daha gösterdi ve ekolojik dönüşümdeki rolünün tam olarak farkında olduğunu kanıtladı. Birlikte çevreyi koruyan ve karlı çözümlerin seçilmesi sürecini hızlandırmak için gereken her türlü çabayı gösterecek ve geniş ölçekte kullanılması için çalışacağız. Dijital dönüşümü çok iyi uygulayan ve yenilikçi çözümler üretmek adına girişimci ekosistemini sürekli destekleyen Türkiye’den de bu çalışmalarımıza katılımı çok önemsiyoruz. Türkiye, dünyanın karbon nötr ekonomiye geçiş sürecinde öncü rol oynama konusunda çok büyük bir potansiyele sahip ve Schneider Electric ile birlikte bu potansiyeli gerçeğe dönüştürmeye katkıda bulunmaya hazırız.”