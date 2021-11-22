Sesli kitap platformu Dinlebi’ye 6,5 milyon TL yatırım

Türkiye'nin yerli girişimi sesli kitap platformu Dinlebi, aldığı yatırımlarla büyümeye devam ediyor. Dinlebi, kapalı olarak yürüttüğü ikinci yatırım turunda 6,5 milyon liralık yatırım anlaşması gerçekleştirdi.

CCW Teknoloji kurucusu Adem Duman'ın liderlik ettiği ikinci yatırım turuna Breakaway Partners, Doğan Yurttutmuş, Erdoğan Çoban, Mehmet Berke Merter ve Mehmet Turgut Eltemur yer aldı.

“Büyümemizi daha da hızlandıracağız”

Aldıkları yeni yatırımla hem Türkiye'de hem de yurt dışı pazarlarda daha güçlü bir kullanıcı tabanı oluşturmayı amaçladıklarını belirten Dinlebi Kurucu Ortağı Ahmet Yaman, "Dinlebi olarak eylül ayında birinci yılımızı doldururken, 500 binin üzerinde üye sayısına ve içerikte 2 bine yakın sesli kitaba ulaştık. Yeni globalleşme vizyonumuz ile birlikte Almanca ve İngilizce binlerce yeni sesli kitap yakın zamanda Dinlebi raflarında yerini alacak. Bu içerikleri çoklu dil seçeneği ile kullanıcılarımıza sunacağız. Ayrıca aile paketi sunan tek sesli kitap platformu olma özelliğini taşıyan Dinlebi'de kısa zamanda öğrenci paketi çıkaracağımızın da müjdesini verebiliriz. Kullanıcı deneyimini önceleyerek çıktığımız bu yolculukta, globalleşme vizyonumuzla birlikte yeni içerikler, yeni ülkeler ve eşsiz özelliklerimizle büyümemizi daha da hızlandıracağız." dedi.