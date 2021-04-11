Shopalm dijital mağazacılığı kolaylaştırdı, ilk yatırımını aldı

Shopalm, sosyal medya üzerinden satış yapmak isteyen firma ve bireysel kullanıcılara kolay, hızlı, yenilikçi yapısıyla ücretsiz online mağaza sahibi olma fırsatı sunan bir girişim.

Pandeminin de etkisiyle hızlanan dijital değişim ve dönüşüm bu girişime olan ihtiyacı da artırdı. Ödemelere ve online satış hizmetine getirdiği yeni nesil çözümlerle kısa zamanda yatırımcıların da ilgisini çekti. İlk yatırımını da Bankalararası Kart Merkezi (BKM) eski Genel Müdürü ve Turkish Bank Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Özinal ve Escort Bilgisayar Kurucusu ve Alesta Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Halil İbrahim Özer'den aldı.

Girişim, bir e-ticaret sitesinde bulunan tüm özelliklerin bulunduğu online mağaza olmanın yanında ürün tanıtımına yönelik süreçleri de kolaylaştırıyor. Anlaşmalı olduğu kargo firmaları ile kullanıcıların avantajlı fiyatlarla kargo gönderim ve takip işlemleri ile birlikte stok takip, raporlama, sipariş takip, faturalandırma gibi tüm süreçler de tek bir panel üzerinden yönetilebiliyor.

Online mağaza altyapısı hazırlıyor

Bireysel satıcıların sosyal medya üzerinden satış yaparken yaşadığı sıkıntıları ortadan kaldırmak hedefiyle girişimi hayata geçirdiklerini söyleyen Shopalm Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Umut Yalçın sözlerini şöyle sürdürdü: “Pandemi süreci ile birlikte bireysel satıcıların sayısında ve online alışverişe talep arttı. Artık insanlar kendi evlerinde ürettikleri ürünlerini sosyal medya üzerinden satışa çıkartıyor. Sosyal medya üzerinde yapılan satış süreçlerinin uzunluğu ve iş yükünün fazlalığı dikkatimizi çeken en önemli noktalardı. Biz de hem bireysel satıcıların hem de firmaların satış süreçlerine destek olmak ve ihtiyaçlarına cevap vermek için yeni ürünümüz Shopalm’i geliştirdik."

Dijitalleşme sürecinde güvenlik kaygısını ve maliyetleri ortadan kaldırarak kullanıcıların kolay ve hızlı satış yapmalarını sağladıklarını sözlerine ekleyen Yalçın "Ücretsiz sunduğumuz online mağaza üzerinden link ile ödeme alma özelliği sayesinde sosyal medya hesapları üzerinden satış kolaylıkla gerçekleştiriliyor" diye konuştu. Ürünün en dikkat çeken özelliklerden biri ise ücretsiz sunulan online mağazanın sosyal medya hesapları ile entegre olabilmesi. Kullanıcı Shopalm paneli üzerinde online mağazasına ürün yüklerken aynı zamanda Instagram, Facebook gibi sosyal medya hesaplarında ürün paylaşımı yapabildiğine dikkat çeken Yalçın, sözlerine şöyle devam etti: "Kullanıcılarımıza yurt içinde ve yurt dışında ürünlerini satabilecekleri ve ödeme alabilecekleri bir online mağaza alt yapısı sağlıyoruz. Bu sayede hedefimiz Türkiye’deki satışçıları yurt dışı pazarında da rekabet edebilir konuma getirmek.”