Sinema ve dizi dünyasına Wideangle ile NFT desteği

Kurucuları arasında Engin Altan Düzyatan, Birand Tunca ve Umut Tanyolu gibi isimlerin de yer aldığı NFT platformu Wideangle faaliyete geçti. Sinema projelerine finansman sağlamak için dijital dünyanın olanaklarından yararlanan Wideangle, sinema endüstrisine NFT ile yatırım yapmak isteyenlere de yeni bir kapı açmayı hedefliyor.

Platformun diğer ortakları arasında ise ünlü işletmeci Ercan Gümüşkaya, avukat Çağlan Tanrıverdi, bilişim uzmanları Efe Acar, İsmail Tomrukcu ile Oğuzhan Bozkurt yer alıyor.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın (İKSV) düzenlediği 41. İstanbul Film Festivali kapsamında gerçekleşecek Köprüde Buluşmalar’ın da ‘Yenilikçi Teknolojiler Destekçisi’ olan Wideangle, 11 Nisan’da Soho House’ta yapılacak panelde film profesyonellerine blockchain dünyasını ve bu dünyanın sinema sektörüne sunduğu fırsatları anlatacak.

Blok zinciri (block chain) teknolojisinin akıllı kontrat özelliğini kullanacak olan Wideangle platformunun kurucuları, hem içerik üreticilerinin NFT gelirleriyle projelerini hayata geçirebilecekleri hem de NFT sahiplerinin üretilen projeye ortak olabilecekleri bir yapı kurduklarını belirtti. İlerleyen günlerde satışa açılacak ilk grup NFT’lerin sahipleri, üretilecek tüm içeriklerin de Wideangle ile birlikte ortağı olacak.

İKSV Köprüde Buluşmalar ile işbirliği

Wideangle, Türkiye kültür-sanat hayatının lokomotif kurumu İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın (İKSV) ‘Köprüde Buluşmalar’ platformuyla işbirliği yaptı. Wideangle, İKSV’nin düzenlediği 41. İstanbul Film Festivali kapsamında gerçekleşecek Köprüde Buluşmalar’ın da ‘Yenilikçi Teknolojiler Destekçisi’ oldu. Köprüde Buluşmalar, her yıl Türkiye ve komşu ülkelerden yapımcı yönetmen ve senaristleri sinema profesyonelleriyle buluşturan bir ortak yapım, eğitim ve network programı. Wideangle, Köprüde Buluşmalar kapsamında 11 Nisan’da Soho House’ta film profesyonellerine blokchain dünyasını ve bu dünyanın sinema sektörüne sunduğu fırsatları anlatacak.

Businesswire verilerine göre, global film ve video pazarının 2020’deki hacmi 234,9 milyar dolar olarak gerçekleşti. NFT’lerin pazar hacmi ise adını geniş kitlelere henüz duyurduğu 2021’de ‘Chain Analysis’ verilerine göre 44,2 milyar dolara ulaştı. 2022’de bu rakamın kat kat artacağı öngörülüyor. DeFi olarak adlandırılan merkeziyetsiz finans pazarının 2020 hacmi ise Statista’nın açıkladığı verilere göre 80 milyar dolar olarak gerçekleşti. Block Chain dünyasında yakında adını daha sık duyuracak DAO Market (Merkeziyetsiz Otonom Organizasyonlar) 2021 yılı hacmi ise Consensys verilerine göre 14 milyar dolara ulaşmış durumda.

“Projesi olanla yatırımcıyı buluşturuyoruz’’

Oyuncu Engin Altan Düzyatan, kurucu ortağı olduğu Wideangle ile ilgili şunları söyledi: “Elinde güvendiği iyi projesi olup onu çekecek finans bulamayanla, sinema-dizi sektöründe yatırım yapmak isteyeni NFT’lerin teknolojik gücüyle buluşturma fikri muhteşem geldi. Ve hemen hayata geçirmeye karar verdik. Türk sinemasında finansman sorununun giderilmesine önemli katkımız olacağını düşünüyorum. Dünyada zaten söz sahibi olan dizilerimizin kalitesi katlanarak artacak.”

Kurucu ortaklardan oyuncu Birand Tunca ise, “Bu sektörde olup üretime uygun fikirlerini hayata geçirememiş, yaratıcılığı törpülenmiş onlarca tanıdığım insan var. Böyle daha binlerce kişinin hayallerinin yarım kaldığına eminim. Bu sektöre yatırım yapmak isteyenle yatırım almak isteyeni, Türkiye’den çıkan Wideangle ile buluşturuyor olmaktan son derece mutluyuz.” şeklinde konuştu.

Wideangle’ın kurucusu oyuncu Umut Tanyolu da amaçlarına ilişkin şunları kaydetti: “Sanatçı ve üreticilerin eşitlikçi bir düzende kendilerini ifade edecek projeleri geliştirmelerine olanak sağlamak. Projeleri merkeziyetçi bir yapının hapsettiği sınırlı bir dünyadan çıkartıp uluslararası görünürlüğe taşımak. Block zincir teknolojisini kullanarak fonlama ve gelir dağılımı mekanizmasını daha adil ve merkeziyetsiz bir forma kavuşturmak. Diğer platformlar ve üreticileri kucaklayacak onlara güvenilir bir altyapı sunabilecek bir alan yaratmak.”