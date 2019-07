Başarılı bir sosyal girişimci olmanın 6 adımı

22 Temmuz 2019

Sosyal girişimciliğin işsizliğin azaltılması, kadının iş hayatına ve toplumsal hayata katılımının artırılması, eğitimin geliştirilmesi gibi konularda etkisi büyük. Eğer siz de başarılı bir sosyal girişim fikri geliştirmek ve uygulamak istiyorsanız örneklerden yola çıkarak dikkate almanız gereken unsurları sizinle paylaşacağız.

1. Tutkunu bul

Sosyal girişimciler, atılacak ilk adımın değişime yol açabileceğine inanıyorlar.

İnsanlar, bir şeye inandıkları için girişimler başlıyor: Bir değişim yapmak ve bir etkiye sahip olmak, başkalarına yardım etmek, gözden kaçan bir şeyi inşa etmek, işlerini inandıkları şekilde yürütmek.

Etkili sosyal girişimciler ve değişim yaratanlar, anlatacak bir hikayesi olanlar.

Ve farkettiyseniz bu hikaye, her zaman “Neden” sorusu ile başlıyor?

Tutkunuzu bulmak için kendinize sorun:

Mevcut durumda beni tatmin etmeyen sonuçlar neler?

Beni ne rahatsız ediyor?

Benim için hangi konular önemli?

Beni her şeyden daha çok ne heyecanlandırıyor, aydınlatıyor?

Hangi değerler bana rehberlik ediyor?

İlk başlığımız: Turkunu bul. Çünkü diğer her şey, bundan sonra başlayacak.

2. Takım kültürü inşa et

Herhangi bir hareket, ilk takipçinizle başlar. İlk takipçiniz, herkese nasıl ve neden takip edileceğinizi gösterecek.

Takipçilerinize onlarla birlikte bir takım olduğunuzu hissettirin. Ekibinizi kurduğunuzda, onlara nefes almaları için alan açın. Sorumluluk almalarına izin verin , onlara güvenin çünkü aynı vizyona sahipsiniz. Böylece kendilerini güçlenmiş hissedecekler ve yapmak istediklerinizi yapmanıza yardımcı olacaklar.

Rolünüz, takım kültürünüzün gelişmesine yardımcı olacak yapıyı belirlemek: Ekibi güçlendirmek, fikirleri ilerletmek, ilham vermek, misyonun önce geldiğini göstermek.

3. Yola çık

Bugün neler yapabileceğini düşün. Büyük resim için endişelenme. Küçük düşün, sonra büyük hayal et. Bakış açın her seferinde bir kişiyi değiştirmekle ilgili olmalı. Bu küçük soruna bir çözüm bulmak için tekerleği yeniden icat etmeye çalışmak yerine başkalarından neler öğrenebileceğine bak.

Bulduğun her şeyi kültürüne uyacak şekilde düzenle. En basit formülü elde edene kadar model veya çözümü geliştir, iyileştir ve tekrarla. Ele almak istediğin sorunun kök nedenini anlamak için araştırmanı yap. İnsanlara ne düşündüklerini sor, gözlemlerini gerçekleştir. Çözümünü kendine ve tasarlamana yardımcı olan insanlara uygula. Geri bildirim al. Kendine nasıl daha iyi, daha verimli hale getirebileceğini sor. Bunu memnun olduğun seviyeye kadar yapmaya devam et. Gelecekte başvurmak için, yaptığın her şeyi belgelendirdiğinden emin ol.

4.Devam et- motive kal

Girişimci olmak, kolay değildir. Bu yolda kilit nokta; motivasyonunu sürdürmek ve kendine, fikrine, etrafındaki insanlara inanmaya devam etmektir.

Girişimciler, start-upların başarısızlık oranlarını bilirler ancak iyimser olmaya ve başarılı olacaklarına inanmaya eğilimlidirler. Bu güveni devam ettirmek için motivasyonunuzun nereden kaynaklandığının farkında olun. Motivasyonunuz düştüğünde bu kaynağı hatırlayın.

Sonuca ulaşmak için başarısızlıkları ve başarıları değerlendirin. Motivasyonunuz azaldığında size inanan ve motivasyonunuzu yükseltecek kişileri çevrenizde bulundurun.

Bu yolları sizden önce yürüyenleri düşünün; mentorlarınız, ilham aldıklarınız ve harekete geçmenizi bekleyenler...

Hatalarınızdan öğrenin. Başarısızlık için de hazır olun. Hatalardan ders almayı ve düzeltmek için gayret etmeyi öğrenin. Sosyal ağlar oluşturun. Unurmayın, sosyal ağlar iyimserliği arttırır.

Ve aynı zamanda iyimserlik, kendini gerçekleştiren bir kehanet de olabilir. İyimserler, paydaşlarının kendilerini daha fazla desteklediklerini ifade ederler.

5. Girişimine fon bul ve organik olarak büyü

Topluluğunla birlikte beyin fırtınası yaparak çözüm ürettiğinde herkes kendisini bu sürecin parçası olarak hisseder. İlk önce hedefini ve daha sonra bu hedefe ulaşmak için neyin gerekli olduğunu tanımlamak için sürece topluluğunu dahil et.

Büyüme ve finansman çok farklı biçimler alıyor. Beklenmedik yerlerde büyüme işaretleri ara ve büyümenin zaman alabileceğini unutma. Gerçek bir değişim zaman alacaktır. Sabırlı ve ısrarcı ol, en önemlisi çözümüne inan. Aynı zamanda eleştirilere ve önerilere de açık ol.

6. Ölçeklendir

Eğer sosyal girişimini baştan doğru kurguladıysan ölçeklendirme doğal olarak gerçekleşecektir. Aslında mesele; insanlar tarafından paylaşılan ortak değerler üzerine çözümler üretmekle ilgili. Paylaşılan değerler, sosyal değişim hareketinin oluşması için ölçeklemenin katalizörü olacak. Unutma; bir kelebek Çin'de kanatlarını çırptığında, Atlantik'te bir kasırga olur. Sosyal girişimciliğin gücü budur.