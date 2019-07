Dünyadan 10 başarılı sosyal girişimci

19 Temmuz 2019

Geçmişte, birçok girişimci özel sektörde zenginlik biriktirmeyi ve daha sonra yaşamda hayırsever olmayı seçti. Ancak, günümüzde girişimciler, sosyal konularla işlerini birlikte geliştirebiliyorlar. Kar amacı gütmeyen kuruluşlar ve işletmeler şimdi yeni nesil sosyal girişimciler tarafından yönetilen karma bir iş modeli oluşturmak üzere bir araya geliyor. Bu liderler, sosyal sorunlarla başarılı bir şekilde başa çıkarken hissedarlara kar da sağlıyorlar.

Etki yatırımı, bilinçli tüketicilik ve kurumsal sosyal sorumluluk programları gibi etik uygulamaların yaygın olarak kullanılması, aşağıdaki 10 sosyal girişimcinin başarısını kolaylaştırdı.

1. Bill Drayton

Bill Drayton, zamanımızın öncü sosyal girişimcilerinden biri olarak kabul ediliyor. Drayton, 1980 yılında küresel olarak sosyal girişimcileri bulmak ve desteklemek için çok yönlü bir yaklaşım izleyen Ashoka’yıkurdu. Drayton ayrıca Get America Working! Ve Youth Venture Yönetim Kurulu Başkanı olarak da görev yapıyor.

2. Rachel Brathen

Yoga Girl, Rachel Brathen’in New York Times’ın en çok satan kitabı ve 2,1 milyon takipçiye ulaşan Instagram hesabı için kullanılan isim. İzleyicilerine yoga duruşlarını ve ipuçlarını göstermenin yanı sıra, Rachel, iyileşmeye ihtiyaç duyan öğretmenlerle online bağlantı kurmayı amaçlıyor. “Sosyal medya, sosyal bir misyon haline gelebilirse ne olur?” diye soruyor Brathen.

Oneoeight.tv adlı kanalı sağlık, yoga ve meditasyon hizmetleri sunan bir “online stüdyo”. Ayrıca, gıda güvenliği, su kirliliği, cinsiyet eşitsizliği de dahil olmak üzere sekiz acil küresel sorunu çözmeyi amaçlayan, sosyal farkındalık web sitesi olan “109 Dünya” yı yönetiyor.

3. Shiza Shahid

Malala Fund'un kurucu ortağı ve küresel elçisi olan Shiza Shahid, 2014 yılında Nobel Barış Ödülü’nü alan en genç kişi olan Malala Yousafzai'nin ticari operasyonlarını yönetiyor. Malala gibi, Shahid de Pakistan'da doğdu. 2009 yılında Malala'ya ulaştı, onun için ve diğer Pakistanlı kızlar için bir eğitim kampı düzenledi. Malala 2012'de Taliban tarafından vurulduğunda yardımına koşmuş ve Londra'da tedavisi için uğraşmıştı. Toplumsal cinsiyet eşitliği ve eğitim kampanyalarını sürdürme arzusundan esinlenen Shahid, Malala'nın kampanyasını strateji konusunda desteklemeye karar verdi. Kısa bir süre sonra, eğitime eşit erişimi savunan ve kadınların, kız çocuklarının güçlendirilmesine yardımcı olan Malala Fonu'nun kurulmasına öncülük etti.

4. Blake Mycoskie

2006’da Arjantin’e yaptığı geziden sonra Mycoskie, kurucusu olduğu TOMS Shoes’a 300 bin dolar yatırım yaptı. TOMS, satılan her çift ayakkabı için bir çift ayakkabı bağışı yapma taahhüdünde bulundu. Zamanla “One for One” kampanyası; su, doğum ve şiddet gibi konuları da içerek şekilde genişledi.TOMS markası ile Mycoskie, yoksulluk ve sağlık gibi konular hakkında farkındalık yarattı. 10 Eylül 2018 itibariyle, organizasyon gelişmekte olan ülkelerde 70 milyon çift ayakkabı ve 335 bin haftadan fazla yetecek güvenli su sağladı. Ayrıca, TOMS Gözlük programı, reçeteli gözlük veya ameliyatlar ile 600 binden fazla kişinin göz sağlığına katkıda bulundu.

5. Scott Harrison

Scott Harrison, New York'taki lüks hayatını geride bıraktı ve Mercy Ships isimli yardım kuruluşunda gönüllü çalışmak üzere Batı Afrika kıyılarına yöneldi. Yolculuk bir dönüm noktasıydı ve 2006'da dünyanın 26 ülkesine güvenli içme suyu sağlayan, kar amacı gütmeyen bir yardım kuruluşu kurdu. 10 Eylül 2018 itibariyle, organizasyon gelişmekte olan ülkelerde 28 bin 389 proje gerçekleştirdi.

6. Muhammad Yunus

Profesör Muhammed Yunus, 1983 yılında kurulan Grameen Bank'nın temelini oluşturan mikrofinans ve mikrokredilerle tanınıyor. 2006 yılında köylüleri yoksulluktan kendi kendilerini kurtarmalarını sağlayacak fonlarla güçlendirme temeline dayanan çalışmalar gerçekleştiren Gramenn Bank ile Nobel Ödülü aldı. Grameen Bankası’nın Aralık 2017 rakamlarına göre 8.93 milyon borçlunun yüzde 97'si kredilerini yüzde 97 oranında geri ödeyen kadınlardan oluşuyor. Bu, herhangi bir geleneksel bankacılık sisteminden daha yüksek bir geri ödeme oranını ifade ediyor. Ünlü profesör, bir çok uluslararası ödül aldı.

7. Jeffrey Hollender

Doğal ürünler üreten Seventh Generation’ın eski CEO’su ve kurucu ortağı olan Jeffrey Hollender, görevini bırakarak enerjisini adalet ve eşitlik için kullanacağı aktivist girişimlere aktarmaya karar verdi. Şu anda kurumsal sosyal sorumluluk konusunda danışman, yazar konuşmacı ve aktivist. “Dünya Nasıl Daha İyi Bir Yer Yapılabilir”“How to Make the World a Better Place.” de dahil olmak üzere yedi kitap yazdı. Hollender Sustainable Brands’in kurucu ortağı ve CEO'su olmasının yanısıra sürdürülebilir kondom üreten Sustain’in de https://www.sustainnatural.com/ kurucu ortağı.

8. Jeff Kurtzman

Better World Books'un kurucu ortakları, başarılı sosyal girişimciler olarak tanınmayı hak ediyor. Kurucular Notre Dame Üniversitesi'nde buluştular, burada futbol takımına eğitim verirlerken internette satmak üzere ikinci el kitaplar toplamaya başladılar. Jeff, daha önce ABD de satmak üzere Nepal'den el yapımı aksesuarlar getiren Aid Through Trade'in CEO su olarak görev yapmıştı. CrunchBase'in araştırmasına göre satışların yüzde 110 büyümesinde önemli bir etkisi vardı. Ayrıca, gelişmekte olan ülkelere düşük maliyetli, az bakım gerektiren inkübatörler sunan kar amacı gütmeyen Operation Incubation’ın kurucularından oldu.

9. Mark Koska

Mark Koska, yetersiz finansmana sahip kliniklerde kullanılmak üzere tek kullanımlık, ucuz şırınga üretimi için tıbbi araçları yeniden tasarladı. Bu yenilik, kanla bulaşan hastalıklara karşı koruma sağlıyor. Koska, 2006 yılında SafePoint Trust'ı kurdu ve 40 ülkede tek kullanımlık şırıngaları ile 4 milyar güvenli enjeksiyon sağladı. 2015 yılında Schwab Vakfı tarafından seçilen Yılın Sosyal Girişimcileri arasında yer aldı ve dünya sağlık sorunlarına öncülük eden kişiler arasında ifade edildi. Dünya Sağlık Örgütü, 2015 yılının Şubat ayında güvenli enjeksiyonlara ilişkin küresel bir politika yayınladı. (Daha fazlası için Mark Koska’nın “Şırıngayı Yeniden İcat Etmek İçin 1.3 Milyon Sebep” başlıklı TED Konuşmasını izleyebilirsiniz)

10. Sanjit “Bunker” Roy

Sanjit “Bunker” Roy, Hindistan'da günde 1 doların altında yaşayan birçok kişinin aksine ayrıcalıklı bir çocukluk yaşadı. Roy, ülkesinin kırsal kesimlerini ziyaret ettiğinde, yaşamı değiştirecek bir deneyime sahip oldu ve ülkesindeki sosyo-ekonomik eşitsizlikleri iyileştirmenin bir yolunu bulmaya karar verdi. 1972'de gelir seviyesi düşük kişiler için hizmet veren, güneş enerjisi kullanan bir kolej olan Barefoot College'ı kurdu. Roy, Barefoot College'ı “öğretmenin öğrenen ve öğrencinin öğretmen olduğu tek okul” olarak tanımlıyor.