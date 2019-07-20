Dünyaya değer katmak isteyenler: Sosyal girişimciler

20 Temmuz 2019

Finansal özgürlüğünün peşinde giden çok sayıda kişinin arasında dünyanın en büyük sorunlarından bazılarını çözmeye odaklanan ve giderek artan sayıda sosyal girişimciler var. En son teknolojilerden ve yeniliklerden faydalanarak, yaşamımızı ve çevremizi iyileştirecek bir etki yaratmaya yöneliyorlar. Para kazanmak onlar için yeterli değil. Dünyaya anlamlı bir değer katmaları gerektiğini düşünüyorlar.

1. İlham veren bir etki yaratacaksınız

Girişimciliğin tutkusu ile bir araya gelen toplumsal etki. İşte sosyal bir girişim, bu ikisini de kapsıyor. Enerjinizi topluma katkıda bulunacak ve / veya kaynakları daha sürdürülebilir hale getirecek anlamlı bir sorunu çözmeye aktarmaya ne dersiniz?

Kurumsal hayatta yavaş ama emin adımlarla ilerleyerek işyerlerini kuşatan “Millennials” (Y kuşağı) tarafından ortaya konulan yeniliklere şahit oluyoruz. fastcompany.com’un bize hatırlattığı gibi, sadece çok az bir kısmı parayı birinci sıraya yerleştiriyor, çoğunluğu “bir amaç” için çalışmak istiyor.

Giderek artan sayıda şirket, amaç ile iş arasındaki bağı güçlendirmeye başladı. Sosyal girişimler, bu amaç için çalışmak ve insanların çabalarını değerleri ile aynı hizaya getirmek için bu acil isteği gerçekten yerine getiriyor.

2. Müşteri ihtiyaçlarına karşılık vereceksiniz

Son yıllarda tüm toplumlarda sürdürülebilirlik bilinci artış gösteriyor. The Guardian, krizin bile “insanları çevre üzerindeki etkilerini azaltacak ve etik ürünlere yönelik harcamalarını azaltmaya çok fazla yöneltmediğini” belirtiyor. Bu durum, sosyal misyonları olan işletmeler için pazarda talep olduğunu gösteriyor.

Sosyal girişimcilerin müşteri segmentlerini yönetmeleri biraz zor olabilir. Çünkü bu kişiler, genellikle sadece müşteri değil aynı zamanda tatmin edilmesi gereken paydaşlardır.

Ancak hayata geçirilmesi ve geliştirilmesi mümkün olan bir iş alanı olduğu sürece müşteri segmentindeki zorluklardan çekinmenize gerek yok.

3. Ekonomik amaçların ötesinde bir ilişki geliştirme fırsatı

Sosyal girişimler, sosyal ve ekonomik ağlardaki bireyler arasında güçlü ilişkiler kurma yeteneğine de sahipler. Geleneksel ticaret ve diğer iş bağlantılarının aksine, sosyal ilişkiler alışverişi kolaylaştırıyor ve sadece ihtiyaç sahibi insanlara değil, aynı zamanda verilen duygusal destek ile beslenmeyi kolaylaştırıyor.

Aynı şekilde, topluluklar arasında bilgi ve kaynak paylaşımı, dünyanın farklı bölgelerinden benzer sosyal gruplar için de fayda yaratabiliyor.

4. Ekonomik ve sosyal değer yaratacak duyarlı bir iş imkanı

Hızla büyüyen bu alan, sosyal sorunları çözebilir ve yeni pazar fırsatlarından geleneksel işlere göre daha duyarlı bir şekilde faydalanabilir. Sosyal girişimler yalnızca hükümetlerin önceliklerini temel almaz ve bu nedenle sosyal sorunlara daha verimli cevap verebilme imkanları söz konusudur. Ek olarak, resmi kurumların sınırlı fonlara bağlı olmamak doğru bir planlama ile toplumun ihtiyaçlarını karşılamayı kolaylaştırır.

Dahası, küresel ekonomiye önemli ölçüde katkıda bulunan sosyal girişimciler, devletin yapmadığı bir şekilde çözümler sunar. Sosyal girişimciliğin önemli olmasının nedeni de budur - yönetim acil ihtiyaçları karşılamak için etkili bir şekilde hareket etmediğinde alternatif çözümler sunar.

5. Dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek için üstlenilen sosyal misyon

“İyi şeyleri iyi bir şekilde yapın” bakış açısıyla yola çıkan sosyal girişimlerin merkezinde sosyal değerler ve sosyal değişimler yatar. Mali kar, girişimcilerin insan merkezli hedeflere ulaşmaları için sadece bir araç haline gelir. Kuşkusuz, sosyal girişimcilik, ekonomik bir faaliyetten daha fazlasıdır.

Sosyal girişimcilik önemlidir çünkü sosyal faydayı maksimuma çıkarır. Üçüncü ve dördüncü sektörden girişimciler, topluma geri vermeyi bir yükümlülük olarak görüyorlar. Bunu yapmak için sağlık hizmetleri, çocuk işçiliği gibi küresel ya da yerel acil sosyal sorunlara sürdürülebilir çözümler yaratmanın benzersiz yollarını buluyorlar.