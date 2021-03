E-Bursum, eğitimde finansman sorununu çözüyor

Takip Et

"Bir öğrenci bir okulu, bir okul bir toplumu, bir toplum dünyayı değiştirebilir."

Bu sözler, E-Bursum’un web sitesini açtığınızda karşınıza çıkıyor. E-Bursum, her seviyeden öğrencinin eğitim olanaklarına eşit şekilde ş ulaşmasını sağlamak am amacıyla Türkiye'deki burs ekosistemini ekos daha demokratik hale getirmeyi hedefleyen bir sosy sosyal girişim. Bursların he herkes için ulaşılabilir olması ve burs süreçlerinin ise daha a adil, eşitlikçi ve kolay bir yap yapıya ulaşmasını sağla sağlamak amacıyla bu yolculuğa y çıkan E-Bu E-Bursum, öğrenci ve burs veren kurum rumlar arasında köp köprü görevi görme menin yanında, bu burs ekosistemini değiştirmeyi hedefliyor. Çünkü; “bir öğrencinin bir okulu, bir okulun bir toplumu, bir toplumun dünyayı değiştirebileceğine” inanıyor…

E-Bursum Kurucusu Mesut Keskin, aynı zamanda İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Ödülleri 2018 İleri aşama kazananı.

Keskin, “Hedefimiz eğitimi en ön planda tutmak oldu. Çünkü 25 milyona yakın öğrencinin olduğu ve bunun 8 milyonunun üniversite öğrencisi olduğu ülkemizde her yıl yüz binlerce öğrenci eğitimini yarıda bırakıyor. Bu da onarılamayacak sorunlar çıkmasına neden oluyor. İşte tam bu noktada etki yaratmayı hedefliyorduk. Yani eğitimin önündeki en büyük engel olan finansman sorununu çözmeye çalıştık ve hala da çalışıyoruz” diyor. E-Bursum kurulduğu günden bu yana 75 milyon Türk Lirası'nın dağıtılmasını ve 1 milyondan fazla aktif üyesi ile binlerce gencin teknolojiden kişisel gelişime pek çok eğitim almasını sağlamış durumda.

Gerçek bir soruna kalıcı bir çözüm üretmek amacıyla yola çıkan E-Bursum’un hikayesini Mesut Keskin’den dinleyelim:

Kaynaklara demokratik bir şekilde ulaşım fırsatı

“E-Bursum hikayem 2011 yılında başladı. Üniversiteyi yeni kazandığım sene, ailemin yaşadığı şehir olan Van’da deprem olmuştu ve deprem sonrası eğitimimi devam ettirebilmem için finansal desteğe ihtiyacım vardı. Ben de bu desteği bulabilmek adına hayatımda ilk defa burs aradım ve bu süreçte birçok zorlukla karşılaştım. İmkanlara erişim çok büyük bir sorundu. İşte bu noktada E-Bursum’u kurmaya karar verdim. Hem gençlerin eğitimleri için gerekli finansal kaynaklara kolayca, ücretsiz ve demokratik bir şekilde ulaşabilecekleri hem de kurumların süreçlerini daha şeffaf, objektif ve verimli yönetebilecekleri bir sistem kurmak istedim. E-Bursum 2016 yılında da resmi olarak kuruldu.”

Amacımız anlık değil sistematik bir değişim yaratmak

“Henüz üniversite öğrencisi iken E-Bursum’u kurdum. E-Bursum’u kurma aşamasında Ashoka ile tanıştım ve ilk defa yaptığım şeyin sosyal girişimcilik olduğunu öğrendim. Süreç boyunca birçok sıkıntı ile karşılaştık lakin her daim pozitif olduk çünkü amacımız anlık değil sistematik bir değişim yaratmaktı. Yolun başından beri amacımız daha demokratik bir eğitim finansman sistemi kurmaktı. Yani daha ulaşılabilir, adil ve eşitlikçi bir sistem. Şeffaflık ve hesap verilebilirliğin olduğu bir sistem yaratmayı hedefledik.”

Gençlere burs, kitlesel fonlama

“E-Bursum bir eğitim finansman platformu. Tek platform altında burs, kitlesel fonlama ve yakın zamanda eğitim kredisi seçenekleri ile gençlerin finansal problemini çözüyor. Bunlara ek olarak iş, staj ve eğitim programları ile gençlerin kariyerlerinde de onlara destek oluyor. Bunu yaparken de burs veren kurumlarla, şirketlerle çalışıyor. İş modelimiz ise aslında kurumlara sağladığımız fayda üzerinden ilerliyor.”

Yakında ilk eğitim kredi sistemini hayata geçireceğiz

“E-Bursum’u yıllık ortalama 10 milyona yakın kişi ziyaret ediyor ve bunların 1 milyonundan fazlası aktif olarak E-Bursum sistemini kullanıyor. Bence en önemli kısım fırsatları erişilebilir kılıp, demokratik hale getirmemiz, bu da gençlere umut veriyor. Yani geleceğe dair, hayallerine ulaşacaklarına dair umutlanmalarını sağlıyoruz ki bu yarattığımız etkinin belki de en kıymetli yanı. Türkiye’nin ilk eğitim dikeyindeki kitlesel fonlama platformunu kurduk ve yakın zamanda ilk eğitim kredi sistemini de hayata geçireceğiz. Yakın zamanda E-Bursum’un globalleşen, yarattığı etkiyi anlatan yeni bir kimliğini yakında hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Buna ek olarak Türkiye sonrası yeni bir pazarda E-Bursum’u 2021 yılı son çeyreğinde açıyoruz.”