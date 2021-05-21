Gençler ve dönüşüme liderlik etmek

Ashoka Türkiye İletişim Koordinatörü Çiğdem Selgur

Şüphesiz ki dünyanın en büyük kuvvetlerinden biri gençlerin kolektif gücü. Tam da bu sebeple dünyanın ilk ve en geniş sosyal girişimcilik platformu Ashoka’nın gençlik alanındaki çalışmaları doksanların sonunda, çağımızın toplumsal sorunlarına sadece yetişkinlerin bulduğu çözümlerin yeterli olamayacağını fark etmesiyle başlıyor. Günümüzde gençler ne kadar yetenekli, özverili ve çalışkan olsa da bugünün dünyasında sıra dışı zorluklar ile karşı karşıyalar. Yetişkin olarak bizler onlara ne kadar alan açar ve harekete geçmelerine olanak sağlarsak dünyanın en acil sorunlarına çözüm üretebilme şansımız o kadar artar. Sizi küresel Ashoka Ağı’nda sosyal ve çevresel sorunların çözümüne pek çok farklı yolla liderlik eden iki fark yaratan gençle tanıştırmak istiyorum.

Tanha ile tanışın

Tanha, Bangladeş’te geniş bir transseksüel topluluğa ev sahipliği yapan bir mahallede büyüdü. Küçük yaştan itibaren, transseksüel bireylerin stigmalarla karşılaştığını biliyordu. Konuyla ilgili makaleler okuyup topluluğun mensuplarıyla röportajlar yaparken bu meselenin toplumsal damganın ötesinde olduğunu fark etti:

Toplumsal cinsiyet

Tanha, bu topluluktaki insanlara destek olabilmek, onları istihdama katmak ve yargı kalıplarını ortadan kaldırıp farkındalık yaratabilmek amacıyla TransEnd’i kurdu. Transseksüel toplulukların karşılaştığı kesişimsel konuları öğrenen Tanha; kendi mahallesinin dışında da bir etki yaratmak için engellerin üstesinden geldi.

İç görü: Empati ile başlamak- Bir sosyal hareketin başlangıcına baktığımızda, çoğu zaman her şeyi başlatan kıvılcımın empati olduğunu görürüz. Dünyanın her yerinde gençler, sorunları belirlemek ve çözümler üretmek için empati kurarlar — aktif olarak başkalarının hikayelerini dinler ve anlamaya çalışırlar.

Uche ile tanışın

Üvey kardeşini kaybetmenin acısını yaşadıktan sonra Uche, yenidoğan ölümlerini teknoloji yardımıyla azaltmaya karar verdi. Böylece verileri, akıllı lojistiği ve teknolojiyi kullanan Nijerya merkezli sosyal girişim ‘Natal Cares’i kurdu. Hamile kadınlara ve yeni annenlere önemli sağlık bilgileri ve hatırlatmalar aktaran bir mobil uygulama geliştirdi. Annelerin kendi deneyimlerini paylaştığı ve doktor tavsiyelerini kolaylaştırdığı bir platform kurdu. Kırsal topluluklardaki ailelere ve ülke içinde göç etmek zorunda bırakılmış kişilere hizmet vermeye odaklanan Natel Cares, 11.000’den fazla güvenli doğum sağladı.

İç görü: Teknolojiyi iyiye kullanmak. Gençler teknolojiye aşina olmakla yetinmiyor, onu kullanmanın yeni yollarını da bulmaya çalışıyorlar — sadece kendi hayatları için değil, herkesin iyiliği için. Genç nesillerin fark yaratma yöntemlerine baktığımızda — çevreden eğitime kadar — teknoloji ve sosyal medyanın hem başrol hem de yan rolleri oynadığını görüyoruz.