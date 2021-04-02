İş birliği, çağımızın doruğa çıkardığı bir ihtiyaç

Didem ERYAR ÜNLÜ/HAYATA DEĞER KATANLAR

Gayrimenkul şirketi Nef, kurulduğu ilk günden bu yana kendini “sosyal şirket” olarak tanımlıyor.

Her sene dağıtılabilir karının yarısından fazlasını 2015 yılında kurduğu Nef Vakfı’na bağışlıyor. Nef Vakfı da, insanların dertleriyle dertlenmenin, insan hayatına değer katmanın önemine inancı ile, topluma fayda yaratan çalışmaları hayata geçiriyor. Nef Vakfı’nın 3 Boyutlu Destek Hareketi ile yaptığı iş birliği de hayata değer katan çalışmalardan birisi.

Nef Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur ile bu iş birliğinin önemini konuştuk...

Yaptığımız her iş kalıcı iyilik yaratmalı

“Aslına bakarsanız varlığımızın en önemli anlamı, hayattan aldığımızı, hayata geri vermek. Yaptığımız her şeyin, yaşadığımız dünya ve diğer insanlara fayda sağlaması, kalıcı bir iyilik yaratması gerektiğine inanıyoruz. Bu sebeple ne yaparsak yapalım, her zaman güne şu soruyla başlıyoruz: “Aşktan daha gerçek ne vardır? Aşkı yaşamaktan daha önemli olan nedir?” NEF’in hikâyesini size özetlerken tek bir cümle yeterli olacaktır: “Hayattan aldığımızı, aşkla hayata geri verme çabası” Bu bilinç ve bakış açısı ile Nef olarak, dağıtılabilir kârımızın minimum yüzde 51’ini Nef Vakfı’na bağışlıyoruz. Amacımız, özgün, yenilikçi ve kalıcı değerler oluşturarak dokunduğumuz insanların hayatında fark ve farkındalık yaratmak.”

İş birliği ile yapılan işin değeri arttı

“Pandemiyle mücadelede ortaya çıkan yeni sivil aktörlerden biri olan 3 Boyutlu Destek, kendini 'kolektif bir üretim hareketi' olarak tanımlıyor. Türkiye’nin her ilindeki gönüllülerden oluşan temsilcileri ile ücretsiz olarak üretim yapan 3 Boyutlu Destek, dijitalleşmenin olanaklarını kullanarak hızlı hareket eden, yeni nesil üretim ve tedarik zincirinin mümkün olduğunu gösteren, çok farklı aktörlerle aynı anda iş birliği yapan ve tüm bunları sosyal fayda ekseninde yürüten özgün bir sivil inisiyatif. 3 Boyutlu Destek Hareketi ile Nef Vakfı iş birliği çok özel bir örnek. 3 Boyutlu Destek hareketinin genç, yeni ve doğal olarak kurumsal bir yapı olmamasının getirdiği bazı özel durumlardan dolayı, Nef Vakfı olarak bir sinerji oluşturmuştuk. Bu sayede çalışmalar daha kurumsal bir hale getirildi. Yapılan işin değeri artırıldı. 3 Boyutlu Destek Hareketi’nin en başta ürettiği ürünler 600 bin civarında iken, Nef Vakfı desteğiyle 2 milyon adet civarında ürünün tedariği sağlandı ve hepsi sağlık çalışanlarına ulaştırıldı. Öğrendiğimiz konulara gelince, en başta iyi niyetli başlayan heyecanlı bir hareketin inanılmaz bir keyfi oluyor. Böyle bir inisiyatife destek olmak, birlikte hedef kitleyi genişletmek ise daha büyük bir keyif sağlıyor.

Ülkeler, kurumlar ve kişiler ayrımı çoktan geride kaldı

“Bugün, iş birliği kültürü en değerli konuların başında geliyor. Çağımızın doruğa çıkardığı ihtiyaç aslında. Ülkeler, kurumlar ve kişiler ayrımı çoktan geride kaldı. İş bölümü yetmez oldu. İş birliği yapmak bir gerekliliğe dönüştü. Nef Vakfı olarak iş birliği kültürünü benimsememiz, tamamen beklemeyen, çözülmesi elzem, öncelikli sorunlara karşı benimsediğimiz tutumumuz sayesinde; hem daha geniş kitlelere daha hızlı ulaşmamızı hem de iyi bir koordinasyonla verimliliği artırabilmemizi sağlıyor.”

Tüketmek üzerine kurulu yapıyı değiştirecek güç “paylaşmak”

“Pandeminin de etkisiyle artık dünyada, özellikle küresel ekonomide konuşulan tek konu ‘kazanç’. Daha fazla kazanmak ve tüketmek üzerine kurulu bu yapıyı değiştirebilecek gücün paylaşmak olduğuna inanıyorum. Şirketlerin, para kazanmak, başarılı olmak, kaliteli üretim yapmak gibi hedeflerinin önüne toplumsal fayda odaklı işler koyması gerektiğini düşünüyorum. Hepimizin tüketici olarak beklentisi, şirketlerin aynı zamanda sosyal bir amaca hizmet etmesi. Biz Nef olarak odağımıza sosyal şirket olma vizyonunu aldık. Nef Vakfı’nın belkemiği olan ‘İyilik Hareketi’nin temelinde gönüllülük ilkesi var. Aldığını paylaşma sorumluluğu var. Zira verdiğimiz bizimdir, elimizde tuttuğumuz değil. Bu kapsamda yalnızca sektörde değil, sektörümüz dışındaki şirketlere de örnek bir tavır sergilediğimizi, teşvik edici olduğumuzu düşünüyorum. Tüm dünyayı etkisi altına alan, adeta yaşamı durduran böylesi bir dönemde, bizlere çok fazla iş düşüyor.”

İş birliğinden fayda doğdu

İbrahim bodur Sosyal Girişimcilik Ödül Programı 2020 Pandemi Özel Ödülü kazananı 3 Boyutlu Destek, teknoloji kullanım yetenekleri ve farkındalığı yüksek olan bireylerin bir araya gelerek oluşturduğu bir Kolektif Üretim Hareketi. Türkiye'nin 81 ilinde yer alan 3 boyutlu yazıcı sahiplerini tek bir çatı altında toplayarak, COVID salgını süresince sağlık personellerinin acil ihtiyaç duyduğu ürünleri en kısa sürede 3 boyutlu yazıcılarla üreterek sağlık çalışanlarına ulaştıran 3 Boyutlu Destek, bu amaçla çıktığı yolda NEF Vakfı ile yaptığı işbirliği ile yaklaşık 2 milyon adet koruyucu ekipmanının tamamen ücretsiz bir şekilde sağlık çalışanlarına ulaştırılmasına destek oldu. 3 Boyutlu Destek, uzaktan eğitimin bir zorunluluk haline geldiği bu günlerde çocukların bilgisayara erişimi için Karton Bilgisayar projesini hayata geçirmeye hazırlanıyor.