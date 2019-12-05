Sosyal girişimde adanmışlık ve eğitim yüksek, sıra global başarıda
Bu yıl üçüncüsü düzenlenen İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Ödülü sahiplerini buldu. Kale Grubu Başkanı ve CEO’su Zeynep Bodur Okyay, şirketlerinin kurucusu ve babaları İbrahim Bodur’un ‘sosyal girişim’ kavramı ortaya çıkmadan bu alanda işler yaptığını kaydetti.
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