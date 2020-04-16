Sosyal Ticarette WhatsApp dönemi

16 Nisan 2020

Tüm dünyada 60 milyar dolar pazar payına ulaşan sosyal ticaretin 2021 yılında 166 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Sosyal ticaret pazarının büyümesinde akılı telefonların rolü oldukça büyük. Sosyal medya hesaplarına istenilen her yerden ulaşma imkanı veren bu araçlar insanların vazgeçilmezi haline geldi.

Özellikle WhatsApp akıllı telefonlarda en çok kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması olarak öne çıkıyor. Facebook’un son açıklamasına göre aktif kullanıcı sayısı 2 milyarı geçen WhatsApp’ı dünya genelinde yaklaşık olarak her 4 kişiden 1’i kullanıyor. İnsanlara hız vadeden bu mesajlaşma uygulamasının satıcılar tarafından kullanılması da kaçınılmaz bir gerçek olarak görülüyordu. WhatsApp’ın uygulama yeteneklerini genişletmesinin ardından sosyal ticaret yapanların her türlü kolaylığa erişebilmesi için çalışmalar yürüten Paymes de bu alanda geliştirmelerini tamamlayarak dünyada bir ilk olma özelliği taşıyan WhatsApp ödeme botunu canlıya aldı.

Satıcılar 20 saniye içerisinde WhatsApp ile link oluşturarak ödeme alabilecek!

“Var olanı yapmak yerine ödeme teknolojilerini şekillendirmeye devam edeceğiz.” diyen Paymes Kurucu Ortağı Sabrican Zaim: “Paymes olarak faaliyet gösterdiğimiz ödeme yöntemleri alanında yenilikçi yaklaşımımızla fark yaratan çalışmalara imza atıyoruz. Alanında bir ilk olan WhatsApp ödeme botumuzu uzun süreli gözlemlerimiz ve pazar araştırmalarımızın ardından uygulamaya aldık. Kullanıcı alışkanlıklarını takip eden ve pazarı yakından dinleyen bir girişim olarak Facebook Messenger, Web.Paym.es’de elde ettiğimiz tüm deneyimi, aplikasyonun kabiliyetleri doğrultusunda Türkiye’de en yüksek kullanıcı ve etkileşime sahip mesajlaşma uygulaması Whatsapp’a eklemeye devam edeceğiz.

Bu çalışma ile artık herhangi bir ürün veya hizmeti satmak istediğinizde onun için bir web sitesi yada ödeme platformuna gitmenize gerek kalmıyor. Bir ürün satmak istediğinizde WhatsApp içerisinde yer alan akıllı ödeme botumuzla bir arkadaşınızla sohbet eder gibi konuşup ürününüzün özelliklerini, fotoğrafını, fiyatını yazarak 20 saniye içerisinde bir satış linki oluşturabilir ve dilediğiniz mecradan alıcılarınızla paylaşabilirsiniz. Paym.es olarak bireyler ve kurumlar için elektronik ticaret bilgi birikimi, cihaz ve aplikasyon bağlılığı, şirket sahibi olma zorunluluğu olmaksızın kullanıcılarımıza yeni ürünler geliştirmeye devam edeceğiz.