Start-up’lar, ilk sekiz ayda 3,2 milyar dolarlık yatırım aldı

Girişimcilik ekosistemi içinde yerini alan ve son dönemde büyük bir gelişim gösteren start-up’lar yatırım almaya devam ediyor.

Türkiye merkezli StartupMarket’in verilerine göre, bu yılın ilk sekiz ayında start-up’lara 3,2 milyar dolarlık yatırım yapıldı. Değerlemesi 1 milyar doların üzerindeki unicorn’lar, 7 turda 3 milyar 38 milyon dolar, unicorn’lar haricindeki girişimler ise 174 turda 166 milyon dolarlık yatırım aldı. Yalnızca 2021 yılı Ağustos ayında start-up’lar 21 turda 33,8 milyon dolarlık yatırım aldı.

Türkiye’de start-up’lara 2020 yılında 172 yatırım turunda toplam 177 milyon dolarlık yatırım yapılmıştı.

“Büyüme hızının artarak süreceğini öngörüyoruz”

StartupMarket CEO’su Serkan Bağçe, start-up’lara yatırımın katlanarak arttığını ve bu trendin sürmesini beklediklerini söyledi. Aylık bazda rekorların geldiğine dikkat çeken Bağçe, şunları söyledi: “Bu ivmelenme yeni nesil yatırım araçlarına olan bir güvenin işareti. Yasal zemine kavuşan ‘Hisse Bazlı Kitle Fonlama’ platformları sayesinde start-up’lara yatırım yapmak ve ortak olmak artık çok kolaylaşacak. Küçük yatırımcıların da dahil olmasıyla ekosistem büyük bir gelişime sahne olacak. Bu yılın ilk çeyreğinde 58 yatırım turunda 26,2 milyon dolarlık yatırımın gerçekleşmesi ve start-up’lara ilginin tabana yansıması 2021 yılının rekorlara açık olacağının ilk işaretini vermişti. İkinci çeyrekte de ivmelenen start-up’lara yılın ilk altı ayındaki 130 turda 116,5 milyon dolar yatırım yapıldığı da kayıtlara yansıdı. Getir, Dreamgames ve Trendyol yatırımları da dahil edildiğinde bu rakam 1,67 milyar dolara ulaştı. Pandemi şartlarına rağmen start-up ekosistemi böylelikle hızlı bir yol aldı. 10 yıl olarak öngörülen hacimsel büyümeye 15 ay gibi kısa bir süre ulaşılmış oldu. Bu durum start-up ekosisteminin büyüdüğünü gösteriyor. Veriler ışığında bu büyüme hızının artarak süreceğini öngörüyoruz.”