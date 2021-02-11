"Startup'lar en kârlı yatırım aracı olacak"

Startup'lar; gayrimenkul, borsa, döviz ile başlayıp kripto paralara kadar uzanan yatırım araçları içinde son dönemde büyük gelişim göstererek üst sıralara yükseldi. 2020 yılında 177 milyon dolara ulaşan startup yatırımlarının bu yıl yeni bir rekora izma atması bekleniyor.

Startup ekosisteminin dünyada ve Türkiye’de yeni yeni olgunlaşmaya başladığını ve getirisi yüksek bir sektör olarak dikkatleri üzerinde topladığını söyleyen StartupMarket Kurucu Ortağı ve CEO’su Serkan Bağçe, “Starup’lar yıkıcı yapılardır. Gündelik problemlere farklı, hızlı, verimli ve tam anlamıyla çözüm odaklı cevaplar veriyorlar. Bu açıdan baktığımızda şu an için startupların pastadaki payları düşük ancak çok yakın gelecekte büyük sıçramalar yapacaklar.” dedi.

"Startup'larla çalışabilirim diyen yöneticilerin sayısı hızla artıyor"

Yaptıkları araştırmalarda Türkiye’deki kurumsal tabanlı büyük şirketlerin gözlerini startup ekosistemine çevirdiğini belirten Serkan Bağçe, şöyle konuştu: “Startup’ların en önemli özelliklerinin başında ölçeklenebilen iş modeline sahip olmaları ve hızla büyüyebilmeleri geliyor. Bugün ülkemizdeki şirketlerde alt ve üst düzey yönetici pozisyonuna sahip olan kişilerin yüzde 93’ü startuplar ile çalışabilirim mesajını veriyor ve bu yöneticilerin sayısı da hızla artıyor. Yeterli değil belki ama gidilecek yolda böylesine büyük bir adım bile cesaret verici. Şirketler ya içlerinde inovatif amaçlı startuplara destek veriyorlar ya da bu yatırım için dışarıdaki startupları fonluyorlar. Bu şirketlerin yüzde 5-15’i bu şekilde ekosisteme girmiş durumda. Risk sermayelerini doğru ve verimli olma olasılığı yüksek startuplara kaydıran şirketler büyük gelirler elde edecek. Bunun yanında startup yatırımı için kaynak yaratacak fonların sayısında da büyük artışlar söz konusu. Çünkü görünen o ki startup ekosistemi devasa bir büyüme kaydedecek ve 2021’den başlamak üzere rekorlar kırılacak. Yalnızca ocak ayında Türkiye’de toplam 9 startup’a yaklaşık 130 milyon dolarlık yatırım yapılmış olması gelecekte neyle karşılaşacağımızın en güzel göstergesi. Startuplar artık büyük gelirler getirecek ve yatırım yapılacak alanlardır.”

"Yetenek havuzu startup'lara yöneldi"

Yurt içinde ve dışında iyi okullarda öğrenim gören yetenekli gençlerden oluşan havuzun stratup ekosistemine hızla bir yönelim içinde olduğunu söyleyen Serkan Bağçe, “Bu gençlerimiz eskiden banklarda, şirketlerde çalışmak istiyorlardı. Şimdi baktığımızda ise büyük çoğunluğun ilgi alanı startuplar. Yetenek havuzunun bu alana kaydığını rahatlıkla söyleyebilirim. Bu sayı arttıkça yatırım tutarları da artacak. Yakın gelecekte en yetenekliler startuplarda çalışacak. Böylece startup ekosistemi doğal olarak bir büyüme gösterecek.” diye konuştu.