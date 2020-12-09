Yatırım arayan startuplar’ın popüler pazaryerlerinden bir olan StartupMarket, StartupMarket Kitlesel Fonlama Platformu kuruyor. Sermaye Piyasaları Kurulu (SPK) sürecini geçen ay başlatan ve yatırım bazlı yöntem ile kitlesel fonlamaya odaklanacak olan StartupMarket, ilk fonlamasını 2021 yılının ilk çeyreğinde gerçekleştirecek.

Kitlesel Fonlama Platformu'na ilişkin açıklama yapan StartupMarket Kurucu Ortağı Serkan Bağce, Statista'ya göre 2022 yılında kitlesel fonlama platformlarından toplanan fon büyüklüğünün 57 milyar dolara çıkmasının beklendiği söyledi.

Türkiye’de ise beyaz yaka çalışanların Türkiye startup ekosistemine yıllık 120 milyon dolardan fazla yatırım yapabileceği bir potansiyel olduğuna dikkat çeken Bağce, "StartupMarket’in son yıllarda ekosistemde hızla artan hacmi ile, Türk ve uluslararası yatırımcılara alternatif pazarlar ve doğru finansman işlemleri yaratmak hedefi ile kitlesel fonlama platformumuzu kurmaya karar verdik.” dedi.

Ziyaretçi sayısı ocaktan bu yana üç katına çıktı

2020 yılı Ocak ayından bu yana platformun ziyaretçi sayısının 3 katına çıktığını söyleyen Bağce, StartupMarket Kitlesel Fonlama Platformu'nun yatırım yapmak isteyen ama yatırım süreci hakkında bilgisi ve zamanı olmayan potansiyel yatırımcılara yönelik çözümler de sunacağını aktardı.

StartupMarket'in bu yıl 2 milyonu aşkın startup profili görüntülenmesiyle startuplar ile yatırımcıyı bir araya getiren Türkiye’de en çok incelenen pazaryerlerinin başında geldiği kaydeden Bağce, "StartupMarket Kitlesel Fonlama Platformu, Türk girişimlerin fonlanma işlemlerini bir pazarlama aracı olarak kullanmalarını imkan verirken, daha hızlı ve uluslararası bir modelle büyümelerine de fırsat sunacak. StartupMarket’te 2 bin 200’ün üzerinde girişim yer alıyor. Bugün 90’tan fazla girişim, platform üzerinde yatırım arıyor. Farklı aşamalarda bulunan girişimlerin aradığı yatırım tutarları ise 30 bin dolardan 3 milyon dolara dolara kadar geniş bir yelpazede değişiyor. StartupMarket bugüne kadar, platformda bulunan ve yatırım arayan girişimlerin 12’sinin yatırım bulmasına aracı oldu." diye konuştu.