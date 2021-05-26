Talep arttı, online araç kiralamaya Miniyol da katıldı

Dünyayı etkisi altına alan COVID-19 pandemisi ile talebi artan online araç kiralama sektörüne yeni bir oyuncu katıldı. Biletall.com’un kurucuları tarafından hayata geçirilen yeni girişim Miniyol.com, günlük araç kiralama hizmetlerinin yanı daha geniş kitlelere hitap etmeyi amaçlıyor.

Ar-Ge ofisi Erciyes Üniversitesi Teknopark'ında, genel müdürlük ofisi ise İstanbul Buyaka Kule’de bulunan Miniyol.com'un Kurucu Ortağı Yaşar Çelik, online araç kiralama sektörüne katacakları çok sayıda yenilik olduğuna inandıklarını söyleyerek sözlerini şöyle sürdürdü: "Şirketin 3 kurucusu bulunuyor. Her bir kurucunun farklı sektörel know how’ları mevcut. Bu durum büyük bir avantaj da sağlıyor. Sistemi geliştirirken, kendimize özgü bir müşteri deneyimi yaşatabilmek adına, sektörün ve kullanıcıların ihtiyaçlarını iyi analiz ederek bütün teknolojik gereksinimleri bu çerçevede çözümledik."

5 yıllık projeksiyonda hali hazırda örneği olmayan birçok farklı ürünü kullanıma açacaklarını belirten Çelik, "Miniyol’da herşey minimal olacak. Online araç kiralama sektöründe ilk defa sadece 3 adımda kiralama işlemi yapılırken, tek bir tıklama ile de iptal işlemi de yapılabiliyor” diye konuştu.

Benzerlerinden farklı olarak yeni bir ödeme modeli sağladıklarını da sözlerine ekleyen Çelik, rezervasyon esnasında düşük miktarda bir kapora alınacağını vurguladı. Çelik, "Ayrıca rezervasyon esnasında hiç ödeme yapmak istemeyen kullanıcılarımıza ise kiralama bedelinin tamamını aracı teslim alırken yapmalarına imkan sağlayan “ teslimatta ödeme “ seçeneğini de sunuyoruz" dedi.