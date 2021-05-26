Talep arttı, online araç kiralamaya Miniyol'la katıldı

Dünyayı etkisi altına alan COVID-19 pandemisi ile talebi artan online araç kiralama sektörüne yeni bir oyuncu katıldı. Biletall.com’un kurucuları tarafından hayata geçirilen yeni girişim Miniyol.com, oyuna web sitesi ve mobil uygulamalar ile giriş yaptı. Günlük araç kiralama hizmetlerinin yanı sıra daha geniş tedarikçi ağına sahip olarak, daha geniş kitlelere hitap etmeyi amaçlayan girişim, sektöre birçok yenilik getirmeye hazırlanıyor.

Yenilikçi iş modeli

Ar-ge ofisi Erciyes Üniversitesi Teknopark'ında, genel müdürlük ofisi ise İstanbul Buyaka Kule’de bulunan Miniyol.com'un Kurucu Ortağı Yaşar Çelik, online araç kiralama sektörüne katacağımız çok sayıda yenilik olduğuna inandıklarını söyleyerek sözlerini şöyle sürdürdü: "Sektörde faaliyet gösteren az sayıdaki firmanın geleneksel çalıştığını ve sektöre katkı sağlayacak yeterli ürün ortaya koyamadığını tespit etmiş bulunuyoruz. Miniyol olarak sektörün ve süreçlerin dijitalleşmesi için hem tedarikçilerimiz olan araç kiralama firmalarına hem de son kullanıcılara yönelik birçok yeniliği hayata geçirecek olmanın heyecanını yaşıyoruz. Şirketin 3 kurucusu bulunuyor. Her bir kurucunun farklı sektörel know how’ları mevcut. Bu durum büyük bir avantaj da sağlıyor. Sistemi geliştirirken, kendimize özgü bir müşteri deneyimi yaşatabilmek adına, sektörün ve kullanıcıların ihtiyaçlarını iyi analiz ederek bütün teknolojik gereksinimleri bu çerçevede çözümledik."

5 yıllık projeksiyonda hali hazırda örneği olmayan birçok farklı ürünü kullanıma açacaklarını belirten Çelik, "Miniyol’da herşey minimal olacak. Online araç kiralama sektöründe ilk defa sadece 3 adımda kiralama işlemi yapılırken, tek bir tıklama ile de iptal işlemi de yapılabiliyor. Ara yüzümüz de yine minimallik prensibi uyarınca zaman sayaçları, pop-up’lar gibi sadece kullanıcıyı satın almaya zorlama amacı güden materyalleri de kesinlikle kullanmıyoruz” diye konuştu.

"Mini ödeme ile Türkiye'de ilki başlattık"

Benzerlerinden farklı olarak yeni bir ödeme modeli sağladıklarını da sözlerine ekleyen Çelik, rezervasyon esnasında düşük miktarda bir kapora alınacağını vurguladı. Çelik uygulama hakkında şu bilgileri verdi: "Örnek vermek gerekirse 1.000 TL’lik bir kiralama için rezervasyon esnasında sadece 150 TL ödenecek, aracı teslim alana kadar ise kullanıcılarımızdan başkaca herhangi bir bedel talep edilmeyecek. Firma olarak geliştirdiğimiz bu ödeme metodunu “ miniödeme” olarak adlandırıyoruz. Bunun yanı sıra geleneksel ödeme yöntemlerini tercih eden kullanıcılarımız için de “ tam ödeme “ metodumuz ile tek sefer de tüm kiralama bedelini ödeme imkanı da sunuyoruz. Ayrıca rezervasyon esnasında hiç ödeme yapmak istemeyen kullanıcılarımıza ise kiralama bedelinin tamamını aracı teslim alırken yapmalarına imkan sağlayan “ teslimatta ödeme “ seçeneğini de sunuyoruz. Miniyol kullanıcı dostu arayüzü ile tüm kullanıcılarının ihtiyaçlarına cevap verebilmek adına sistemin her noktası ile bütünleşik hizmet veriyor. Ayrıca sürekli indirim sağlayarak, kesintisiz iade ve iptal imkanı sağlıyoruz."