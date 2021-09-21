Techsign, 8,5 milyon dolar değerleme ile ilk yatırımını aldı

Teknopark İstanbul’un Kuluçka merkezi Cube Incubation’dan mezun olan ve Ar-Ge çalışmalarını Teknopark İstanbul’daki ofisinde sürdüren Techsign, 8,5 milyon dolar değerleme üzerinden ilk yatırımını aldı.

Yapay zeka destekli uçtan uca kimlik doğrulama ve eKYC çözümleri üzerinde çalışmalar yürüten şirket, uzaktan müşteri edinimi, mali suçların önlenmesi, yaş ve sürücü belgesi doğrulama gibi süreçlerde kullanılan uçtan dijital kimlik doğrulama çözümleri ile tanınıyor.

Şirket, aralarında İş Bankası, ING Bank, Papara, Sahibinden, Coca Cola, Ford, Türkiye Finans, BNP Paribas gibi alanında öncü birçok firmaya çözüm üretiyor.

Yılın ilk yarısında gelirini yüzde 300 artırdı

Kullanıcı deneyiminden ödün vermeden güvenli, yasal ve ölçeklenebilir bir kimlik doğrulama standardı oluşturma hedefiyle yola çıkan Techsign, 2021 yılı ilk yarısında önceki senenin tamamına kıyasla gelirlerini yüzde 300 oranında artırdı. Böylece aylık bazda rekor doğrulama hacmine ulaşan şirket, Nisan 2021’de eKYC ve AML için gerekli tüm teknolojileri sunduğu Prove ID KYC Platformunu duyurdu ve global ölçekte yasal uyumlu kimlik doğrulama garantisi sunan ilk firma oldu. Platform Finances Online raporunda 2 global ödüle layık görülürken, Techsign ekibi de son bir yılda yüzde 100 büyüdü.

“Yüzde 100’e yakın bir kimlik doğrulama başarısı sunuyoruz”

Yatırıma ilişkin bilgi veren Techsign CEO’su ve Kurucu Ortağı Abdullah Kip, “Dijital ortamda kimlik doğrulama ihtiyacının beklentilerin ötesinde arttığı bu dönem, yatırım yaptığımız alanda önemli başarılara imza atmamızı sağladı. Çalışma, öğrenme, eğlenme ve sosyalleşme hayatı dijitale taşınmış olan herkesin çevrimiçi servislere güvenle erişmesi için şirket olarak yüzde 100’e yakın bir kimlik doğrulama başarısı sunuyoruz. Teknolojimiz ile yerli pazarda gösterdiğimiz başarıyı, Avrupa’da tekrarlamak için sabırsızlanıyoruz.” diye konuştu.

Alınan yatırımın Avrupa büyüme hedefleri için kullanılacağını belirten Techsign Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Çokol ise, “Arzumuz her alanda gençlerimize öncelik vermek. Techsign aracılığı ile global vizyonu ve hırsları olan gençlerimizin arkasındayız.” dedi.