Ak Portföy, yerli teknoloji şirketi Bulutistan'a yatırım yaptı

2015 yılında Begim Anıl Başlıgil ve Orçun Murat Özalp tarafından kurulan şirketin yüzde 25’i Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci ve İkinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu tarafından satın alındı.

Türkiye’nin en hızlı büyüyen yerli teknoloji şirketi olarak dikkat çeken Bulutistan son yatırımla birlikte bulut teknolojileri dünyasındaki global oyuncular arasındaki yerini pekiştirdi.

Hedefte Türkcorn olmak var

Bulut sistem entegratörü olarak veri depolama ve bulut yönetimi gibi hibrit bulut çözümleri sunan Bulutistan, Ak Portföy’den aldığı yatırımla hedefine daha hızlı ulaşacak. Yatırımın yeni hedefler için önemli bir ilham kaynağı olduğunu belirten Bulutistan Kurucu Ortağı Orçun M. Özalp, “Yüzde 100 Türk sermayesiyle kurulan bir teknoloji şirketi olarak bugün hem Türkiye’de hem de uluslararası arenada kanıtladığımız başarıların meyvelerini topladığımızı görmekten mutluluk duyuyoruz" diye konuştu.

Şirketin değerini 1 milyar dolar ve üzerine taşıyarak Türkiye’den bir “unicorn” çıkararak Türkcorn olma hedefi taşıyan Özalp, "2019 yılında dolar bazında yüzde 29 büyüyerek büyük bir ivme kazanan bulut pazarının önemli oyuncularından biri olmaya ve Türkiye’yi en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz” dedi.

Bulutistan Avrupa, Ortadoğu ve Afrika (EMEA) bölgesindeki en hızlı büyüyen teknoloji firmalarının belirlendiği Deloitte Technology Fast 500 EMEA 2019 listesinde EMEA bölgesinin en hızlı büyüyen 20. teknoloji şirketi olmuştu.