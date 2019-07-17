Endeavor Girişimleri Foriba ve iyzico’dan ard arda exit haberi geldi

17 Temmuz 2019

Foriba, mayıs ayı itibariyle vergi teknolojilerinin global lideri Sovos ile tek bir çatı altında birleşirken, PayU, haziran ayı itibariyle 165 Milyon Dolar’a iyzico’yu satın aldı.

30’dan fazla ülkede ScaleUp şirketlerin kurucuları olan “Etkin Girişimcileri” destekleyen Endeavor, Türkiye’de 2007 yılından beri faaliyet gösteriyor. İstikrarlı ve hızlı bir büyüme gösteren, kaliteli istihdam yaratan, bulundukları sektöre inovatif yaklaşımlar sunan ve ekosisteme geri verme potansiyeli yüksek girişimcileri bulup şirketlerin büyümesine hız kazandıran Endeavor’ın Türkiye’den seçilmiş 62 şirketi bulunuyor.

2014 yılında Endeavor’ın İstanbul’da yürüttüğü Teknoloji Sektörü Raporu’na göre, sadece 3 Scaleup aşamasındaki şirket, tüm girişimcilik ekosisteminin gelişimine yüzde 60 oranında katkıda bulunuyor.

Türkiye’den seçilen şirketler arasında Yemeksepeti, Peak Games, Insider, Gram Games gibi son dönemde yatırım almış ve exit yapmış birçok başarılı şirket bulunuyor.

Foriba kurucuları Ahmet Bilgen ve Koray Bahar, 2015 yılında Yerel Seçim Paneli ve Uluslararası Seçim Paneli’nden geçerek Endeavor Girişimcisi seçildiler. Foriba, şirketlerin regülasyonlara uyumluluklarını minimum eforla sağlamak adına e-Dönüşüm çözümleri sunuyor. Foriba’nın bu bağlamdaki odak noktası, Ar-Ge merkezinde, e-Fatura, e-Defter, e-Arşiv, e-İrsaliye, e-Bilet, e-Mutabakat gibi kurumsal yazılımları ve entegrasyon hizmetlerini geliştirmek oldu. Endeavor Girişimcisi seçildikleri dönemden itibaren, 2017’de İtalya’ya ofis açan, ardından Batı ve Doğu Avrupa’ya açılarak büyümesini sürdüren ve 2018 yılında yatırım alan Foriba bugün, 10’dan fazla ülkede çözüm sunuyor ve dünyada 450’den fazla uluslararası şirkete ve 12 binden fazla müşteriye hizmet veren bir şirket haline geldi.

2013 yılında iyzico’yu kuran Barbaros Özbuğutu ve Tahsin Isın ise, 2014 yılında Endeavor’ın Yerel Seçim Paneli’nden geçerek aynı yıl İstanbul’da gerçekleştirilen Uluslararası Seçim Paneli’nde Endeavor Girişimcisi seçildiler. iyzico, Türkiye’de Amazon, H&M, ZARA, sahibinden.com gibi 32 Bin’den fazla e-ticaret sitesinin ödeme alt yapısını sağlıyor. 2015 ve 2018 yıllarında yatırım alan iyzico, 11 Haziran’da dünyanın en büyük teknoloji yatırımcısı olan Naspers Group bünyesinde 17 ülkede faaliyet gösteren PayU tarafından 165 milyon Dolar’a satın alındı. Bu birleşme ile beraber Türkiye, PayU’nun Avrupa, Ortadoğu ve Afrika (EMEA) bölgesi içerisinde Polonya’dan sonraki en büyük ikinci pazarı haline geldi.

Etkin girişimci, ekonomik konjonktürden bağımsız olarak ciddi başarı elde edebiliyor

Endeavor Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Emre Kurttepeli, “Endeavor’ın en büyük başarı faktörü, girişimcilerinin başarıları. Ard arda gelen Foriba ve iyzico exit’leri, Endeavor için olduğu kadar ülkemiz adına da gurur verici bir tablo yaratırken, Endeavor olarak senelerdir arkasında durduğumuz bir söylemin de kanıtı oldu. Gördük ki, Scaleup şirketleri kuran Etkin Girişimciler, ekonomik konjonktürden bağımsız olarak ciddi başarılar elde edebiliyor. Başarıya ulaşan bu girişimciler, hem ekonomik katma değer yaratıyor, hem de bulundukları ekosistemin gelişmesine mentör olarak, yatırım yaparak, ilham yaratarak katkıda bulunuyor.İşte bu sebeple yaptığımız işe her gün daha da çok inanarak ve çıtayı sürekli yükselterek çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.