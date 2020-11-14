Facebook İstasyonu Çanakkale Teknopark'ta

Çanakkale Teknopark Facebook Bölgesel Topluluk Merkezi Protokolü imza töreni Çanakkale Teknopark toplantı salonunda gerçekleştirildi. Böylece 2019 yılı Eylül ayında Facebook, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) ve Habitat Derneği’nin (Habitat) ilkini İstanbul’da faaliyete geçirdikleri “Facebook İstasyon” Bölgesel Topluluk Merkezleri'nden birinin Çanakkale’de açılması için hazırlıklara başlandı. Merkezin, insanları, toplulukları ve işletmeleri bir araya getirmesi ve yurt ekonomisinin dijitalleşmesine odaklanan bir dizi eğitim, program ve atölye çalışmasına ev sahipliği yapması amaçlanıyor.

Çanakkale Teknopark'ta gerçekleştirilen protokol imza törenine, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Çanakkale Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sedat Murat, Çanakkale Teknopark Genel Müdürü Dr. Erkan Bil, Çanakkale Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Kaya Üzen, Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır, bölgedeki bazı oda ve borsa başkanları katıldı. TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Günay ve Facebook Türkiye Kamu Politikaları Departmanı Başkanı Çağatay Pekyörür ise imza törenine online olarak katıldı.

"Çanakkale’den dünyaya dijital içerik ihraç edeceğiz"

Protokol töreninin moderatörlüğünü yürüten Çanakkale Teknopark Genel Müdürü Dr. Erkan Bil, Çanakkale’de 5 yıl önce 2023-2053-2071 vizyonları ile yerli ve milli teknoloji üretmek için yola çıktıklarını, bugün ise bölgenin ve Türkiye’nin dijital inovasyon merkezi olma hedefi doğrultusunda hızla ilerlediklerini söyledi.

Gelecek birkaç ay içinde Çanakkale Dijital İçerik Geliştirme Merkezi projesi Enter-Hall’un temelini atacaklarını açıklayan Bil, "Böylece Türkiye’nin oyun, animasyon ve çizgi film gibi tüm dijital içerik ekosistemini Çanakkale Teknopark'ta bir araya getirip Çanakkale’den dünyaya dijital içerik ihraç edeceğiz. Bu bağlamda Facebook İstasyon Bölgesel Topluluk Merkezi’nin Çanakkale Teknopark'ta kurulmasıyla girişimcilerimize sağlayacağımız hizmetlerin kalitesini artırarak, girişimcilerimizin uluslararasılaşma süreçlerinde daha hızlı yolmalarına destek olacağız.” diye konuştu.

TOBB Çanakkale Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Orçun Oktay ise, "Bölgesel kalkınmada çok büyük bir rol oynayacak olan Çanakkale Teknopark'ta bu denli önemli bir projenin hayata geçmesi bölgemizde girişimcilik ekosisteminin gelişmesine önemli katkı sağlayacak." dedi.

"İşletmelere, topluluklara ve bireylere destek olmayı sürdüreceğiz"

Facebook Türkiye Kamu Politikaları Departmanı Başkanı Çağatay Pekyörür ise, Facebook olarak uzun zamandır Türkiye'nin ekonomisine katkıda bulunmak için çalıştıklarını söyledi.

Bu doğrultuda, Türkiye'deki insanlara, topluluklara ve KOBİ’lere ihtiyaç duydukları dijital becerileri sunarak, başarılı olmalarına yardımcı olduklarını belirten Pekyör, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz yıl Eylül ayında İstanbul’da açtığımız Türkiye’deki ilk topluluk merkezimiz Facebook İstasyon, bu yolda attığımız en önemli adımlardan biriydi. Ancak, girişimlerimizin sadece İstanbul ile sınırlı kalmayacağı sözünü verdik. Çanakkale de dahil olmak üzere farklı şehirlerde açtığımız uydu merkezlerimiz ile bu sözümüzü tutuyoruz. İlerleyen dönemlerde bu uydu merkezlerle Türkiye’deki işletmelere, topluluklara ve bireylere destek olmaya devam edeceğiz. Tüm topluluk merkezlerimizde bireylerin, işletmelerin, toplulukların ve STK’ların dijital dünyada kendilerini geliştirebilmeleri adına Sınırları Aşan KOBİ’ler, She Means Business, Facebook ile Öne Çıkın, Kontrol Bende ve Facebook Sivil Toplum Programı gibi online ihracat, dijital pazarlama, online güvenlik ve dijital iletişim gibi bir dizi farklı konuya odaklanan eğitim programları ve atölye çalışmaları düzenleyeceğiz.”

Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır ise, “Bir iyi niyet sözleşmesi olarak gördüğümüz bu protokol ile temelde bölgedeki girişimciliğin desteklenmesini hedefliyoruz. Eğitim, Ortak Çalışma Alanı ve Ön Kuluçka olmak üzere üç ana fonksiyonun aktif olarak işletilmesini planladığımız bu merkezler, yerelde üniversite, öğrenci, özel sektör, yerel yönetimler ve kamuyu bir araya getiren networking etkinliklerine de ev sahipliği yapacaktır.” ifadelerini kullandı.

Çanakkale Ticaret Borsası (ÇTB) koordinasyonunda yürütülecek olan Çanakkale İstasyon’un, Çanakkale girişimcilik ekosisteminin İstanbul, Ankara, Bursa ve yurtdışındaki girişimcilik ekosistemleri ile bağlantılarını güçlendireceğini dile getiren ÇTB Yönetim Kurulu Başkanı Kaya Üzen de, “Üniversitemiz ve Çanakkale Teknoparkın desteği ile Çanakkale İstasyon yeni fikirleri olan, Çanakkale'ye değer katmak için emek, düşünce ve vakit harcayan tüm girişimcilere ev sahipliği yapacak ve destek olacaktır.” şeklinde konuştu.

"Teknopark olarak yüzde 100 dolulukla hizmet veriyoruz"

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü ve Çanakkale Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sedat Murat da, şunları söyledi: “Göreve geldiğimiz günden beri şehrimizin ve üniversitemizin Ar-Ge ve inovasyon altyapısının geliştirilmesi için büyük bir özveriyle çalışıyoruz. Üniversitemizde akademik kalitenin yükseltilmesi için her türlü imkânı seferber ettiğimiz gibi aynı zamanda girişimcilik ve ticarileşme aşamasında da Çanakkale Teknopark olarak hızla büyüyoruz. Geçtiğimiz yıl patent başvurularında Türkiye’deki tüm üniversiteler arasında ikinci sıraya yükseldik. Bugün 135 bin metrekare alanda tüm altyapısı tamamlanmış, teknolojik ve sosyal imkanlarıyla bölgenin çekim merkezi haline gelmiş bir Teknopark olarak neredeyse yüzde 100 dolulukla hizmet veriyoruz. Kısa süre içerisinde bölgemizin ilk prototip geliştirme merkezi ve dijital inovasyon merkezimizin temelini atacağız.”

"Çanakkale, vizyon projeleriyle anılan bir şehir haline geldi"

Çanakkale'nin vizyon projeleriyle anılan bir şehir haline geldiğine dikkat çeken Çanakkale Valisi İlhami Aktaş ise, "Başta 1915 Çanakkale Köprüsü olmak üzere Ezine Gıda İhtisas OSB gibi, Çanakkale Teknopark gibi büyük projeler hızla devam ediyor. Teknoparkımız hızla gelişerek şehrimizin ve bölgemizin Ar-Ge ve İnovasyon Merkezi haline geldi. Bugün protokolünü imzaladığımız Facebook İstasyon Bölgesel Topluluk Merkezi kurulmasına yönelik proje de bölgemizin Ar-Ge ve İnovasyon ekosisteminin uluslararasılaşması bağlamında çok önemli bir girişim. Tarımdan turizme birçok alanda marka şehir haline gelen Çanakkale’miz bugünden itibaren Dijital Ekosistemin Marka Şehri haline gelecek.” değerlendirmesini yaptı.