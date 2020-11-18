“Girişim sermayeleri pandemiyle birlikte yeni alanlara odaklandı”

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Yahya Ülker, Holding’deki görevinin yanı sıra kurduğu girişimcilik ofisi Yıldız Ventures ile yenilikçi iş fikirlerinin gelişimine yön vermeye devam ediyor.

Değişime hızla uyum sağlama açısından çevik ve yenilikçi girişimlerin önemli olduğunu belirten Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Yıldız Ventures Kurucusu Yahya Ülker, girişim sermayelerinin özellikle pandemi döneminde yeni iş alanlarına odaklanmaya başladığına dikkat çekti.

Sosyal ve kurumsal hayatta yaşanan büyük ve hızlı değişimin yenilikçi fikirler için verimli bir ortam sağladığını söyleyen Ülker, "Bu anlamda yatırımların daha da hız kazanacağına inanıyoruz. Tüketicilerin yeni normalle beraber evde daha çok vakit geçirmeleri, online alışverişe yönelmeleri sonucunda bu ihtiyaçlara karşılık veren yeni iş modelleri parlıyor. Yıldız Ventures olarak biz de bu tür girişimleri destekliyoruz. 2021 yılında da yatırım programlarımızla start-up ekosistemini güçlendirmeyi, yeni iş modellerini ve fikirleri değerlendirmeyi hedefliyoruz.” dedi.

Yenilikçi fikir ve girişimlere destek sağlıyor

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Yahya Ülker tarafından kurulan Yıldız Ventures, gıda ve perakende sektörlerindeki hızlı dönüşüme ve tüketici beklentilerindeki değişime yönelik girişimler başta olmak üzere pek çok farklı alandaki yenilikçi fikir ve girişimlere destek sağlıyor. Projeleri ya da ürünleri için Yıldız Ventures’ın desteğini alan girişimciler, sürecin erken aşamalarından itibaren kurumsal firmalarla iş birliğinden finansal desteğe kadar pek çok farklı imkândan yararlanabiliyor.

istegelsin’e 30 milyon dolarlık yatırım

Kurulduktan kısa bir süre sonra Türkiye’deki girişimcilik ekosisteminin önemli finansal yatırımcılarından biri haline gelen Yıldız Ventures, gıda ve perakende başta olmak üzere farklı alanlarda binden fazla başvuru aldı. Gelen tüm fikir, ürün ve projeleri detaylı olarak inceledikten sonra seçim sürecine geçen şirketin son dönemde hayata geçirdiği en dikkat çeken projeleri arasında, istegelsin de yer alıyor. Online süpermarketi istegelsin, Yıldız Ventures’ın 30 milyon dolarlık yatırımıyla sektörde kısa sürede önemli oyunculardan biri haline geldi.