Girişimler MediaMarkt Startup Challenge ile Avrupa’ya gidiyor

20 Temmuz 2019

MediaMarkt Startup Challenge 2019’un kazanan projesi “Bagaj” olurken Poltio adlı proje ikinci, Yunanistan’dan katılan Pegneon isimle proje ise üçüncü oldu.

MediaMarkt Türkiye ve Yunanistan İcra Kurulu Başkanı Yenal Gökyıldırım “Startup Challenge, elektronik perakende sektöründe bir inovatif girişimcilik merkezi haline geliyor. Girişimcilerimizin gerek ulusal ekonomi, gerekse sektör ölçeğinde bir çeşit domino etkisi yaratarak zorlukların aşılmasında çok önemli rol oynayacağına inanıyoruz” dedi.

Tekfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Tekzen CEO’su Murat Gigin “Türkiye’deki girişim ekosisteminin ve genç girişimcilerin desteklenmesi yanı sıra ortaya ticari bir değer çıkmasına da katkı sunmak için buradayız” dedi.

Startup Challenge 19’un kazananı “Bagaj”

MediaMarkt Startup Challenge 19’un kazananı ise Bagaj adlı proje oldu. Proje, bir kişisel eşyayı fiziksel olarak, şehir merkezi, AVM, plaj, konser salonu gibi belirlenen mekanlarda güvenli olarak saklamaya yarayan bir mobil uygulama olarak tanımlanıyor.

Bu kapsamda Bagaj, Almanya’nın Münih kentinde düzenlenecek Retailtech Hub Programı’na katılmanın yanı sıra; girişimciler için kurumsal ortaklıklar sunan hızlandırma programına dahil olma hakkı, Silikon Vadisi’nin en aktif yatırımcıları arasında olan Plug and Play’in girişimci ağına dahil olma fırsatı yakalayacak.

İkinci olan Poltio ise müşteri davranışlarını analiz edebilen ve buna göre hedefleme yapan bir data platformu. Poltio, MediaMarkt ve Tekzen’in Türkiye’deki mağazalarında pilot uygulama fırsatı ve Kategori Mağazacılığı Derneği’ne çözümlerini sunma hakkı elde edecekken; Yunanistan’dan katılan ve üçüncü olan Pegneon projesi ise oyun yöntemi ile çalışan eğitimleri hazırlıyor. Pegneon, yine MediaMarkt ve Tekzen’in Türkiye’deki mağazalarında pilot uygulama imkanına sahip olacak. Ayrıca her üç proje, 1 Ekim’de İstanbul’da gerçekleşecek Perakende Teknolojileri Konferansı’nda çözümünü tanıtabilecek.

MediaMarkt Startup Challenge 19’un bu yıl uluslararası bir boyut kazandığını ifade eden MediaSaturn Perakende Grubu İcra Kurulu Üyesi, MediaMarkt Türkiye ve Yunanistan İcra Kurulu Başkanı Yenal Gökyıldırım “MediaMarkt Startup Challenge’ı yurt dışına açacağımızı ve Yunanistan’dan girişimcilerin de katılacağını açıklamıştık. Ancak projemizin uluslararası özelliği daha da boyutlandı. Yunanistan’ın yanı sıra Polonya, İrlanda, Azerbeycan, Nijerya ve Filistin gibi ülkelerden de bizi şaşırtan başvurular aldık. MediaMarkt Startup Challenge, elektronik perakende sektöründe bir inovatif girişimcilik merkezi haline geliyor. Öyle ki, aldığımız 100'ün üzerinde başvurunun 35'i yabancı ülkelerden. Bu, bize büyük bir gurur verdi”.