Oyun ajansı Publishme'ye Hindistan'dan yatırım

Publishme, Hindistan merkezli oyun ve spor medyası platformu Nazara Technologies ile bağlayıcı bir ön sözleşme imzaladığını ve yatırım görüşmelerine başladığını duyurdu.

Görüşmeler olumlu sonuçlanırsa Nazara, Orta Doğu ve Türkiye'de faaliyet gösteren oyun pazarlama ajansı Publishme'nin yüzde 69,82'sine sahip olacak.

Yapılan açıklamada Hindistan, Afrika ve Kuzey Amerika bölgelerinde faaliyet gösteren Nazara'nın Publishme adımıyla birlikte freemium, oyunlaştırılmış öğrenme ve espor gibi alanlarda coğrafyaya özgü yetenekler kazanacağı belirtildi.

Publishme CEO'su Özgür Özalp, görüşmelere ilişkin, "MENA, tahmini 4,8 milyar dolarlık pazar büyüklüğü ve 160 milyonun üzerinde oyuncusuyla en hızlı büyüyen pazarlarından biri. Nazara ile olan ortaklığımız, bölgedeki oyun endüstrisinin büyümesini sürdürmek için benzersiz bir ağ, küresel erişim ve yerel servisler sunacak." ifadelerini

Nazara Technologies Kurucusu Nitish Mittersain ise, "MENA bizim için önemli bir coğrafya ve bu satın alma, kendimizi bölgede önemli bir oyuncu olarak konumlandırmamıza yardımcı olacak." dedi.