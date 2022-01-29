Oyun girişimleri rüzgarı arkasına aldı

Selenay YAĞCI

Girişim ekosisteminde geçen yıl tüm dünyada yatırım, değerleme, fon kuruluş rekoru kırıldı. Geçen yıl Türkiye’de de girişimcilere, 294 yatırım turunda 1 milyar 552 milyon dolar yatırım yapıldı. Startups. watch raporuna göre oyun sektörü 52 yatırım turu ve 265 milyon dolar yatırım ile en gözde sektör oldu. Geçen yıl her hafta en az 1 oyun girişimi yatırım aldı. Bu yatırımların yüzde 14’ünü ise yabancılar yaptı. Oyun girişimlerinde değerlemeler de yüzde 80 arttı. Hatta özel sermayeler de erken aşama oyun girişimlerine yatırıma başladı. Geçen yıl tohum aşamasında en büyük yatırım alan 10 girişimin 4’ü oyun girişimiydi. Oyun sektörü hızla artan dijitalleşme ışığında gelişen teknolojiler ile değişen piyasa koşullarına göre tüketicilerle buluşmaya devam ederken sektörde büyüme ve konsolidasyon da dikkat çekiyor. Oyun sektörünün büyüklüğü, 2019’da 145 milyar dolarken 2020’de yüzde 19,99 artarak 174 milyar dolara, 2021’de de yüzde 13,79 198 milyar dolara ulaştı. Bu yıl ise 222 milyar dolar olması bekleniyor. Türkiye de dünyanın oyun merkezi olma yolunda yerini sağlamlaştırıyor. KPMG’ye göre Türkiye'de 2022 yılı itibarıyla 600'e yakın oyun şirketi bulunuyor. 2020 yılında toplamda 109 adet yeni oyun girişimi kurulurken 2021 yılında 72 yeni oyun girişimi kurulduğu gözlemlendi.

İlk aydan 315 dolar oldu

Yılın ilk yatırımları da oyun sektöründen geldi. Dream Games, Spyke Games ve Fomo Games yatırımları ile Türkiye oyun sektöründe henüz 2022'nin ilk ayında toplamda 315 milyon dolar oldu. Geçen yılın dikkat çeken yatırımlarından biri Actera’nın Esas Holding’le birlikte Libra Softworks’e yaptığı 30 milyon dolarlık yatırım oldu. Ayrıca İstanbul merkezli oyun girişimi Ace Games, Actera Liderliğinde ve Nfx katılımı ile 7 milyon dolar yatırım alırken, Actera bir de mobil oyun girişimi Brew Games’e de 4 milyon dolar yatırım yaptı. Dream Games, 2021 yılında aldığı iki yatırımla unicorn olması da dikkat çekti. Girişim, şubat ayında seri A yatırım turuyla birlikte Index Ventures, Makers Fund ve Balderton Capital'dan 50 milyon dolar tutar yatırım aldı. Haziran ayında da İngiliz kökenli Index Ventures ve ABD kökenli Makers Fund'ın öncü olduğu, İngiliz Balderton Capital, ABD'li Institutional Venture Partners ve Kora Holding'ın katıldığı 155 milyon dolarlık sahip seri B yatırım turu ile 1 milyar dolar değerlemeye ulaştı. Türkiye'nin 4. unicornu alan Dream Games, Türkiye'nin en büyük seri B yatırımı da imza attı. Yeni yıla da hız kesmeden başlayan Dream Games ocak ayında tamamladığı seri C yatırım turunda seri B yatırım turundaki yatırımcıların yanı sıra dünyanın en büyük fonlarından birine sahip olan Blackrock'ın da içinde bulunduğu yatırımcı grubu tarafından 255 milyon dolar yatırım alarak değerlemesini kısa zamanda 2,75 milyar dolar seviyesine çıkardı. Yine bu ay içinde ABD kökenli Griff in Gaming Partners'ın, 2020 yılında kurulan oyun şirketi Spyke Games'e yaptığı 55 milyon dolar tutarındaki tohum yatırımı da 2022 yılında gerçekleşen en önemli işlemlerden oldu. Geçen yıl bireysel yatırımcılar tarafından 2,3 milyon dolar tohum yatırım alan Fomo Games, bu yıl İngiltere merkezli Libertus Capital'dan 50 milyon dolar değerleme üzerinden 5 milyon dolar tohum yatırım aldı.

"2022'de 400 milyon doları aşacak"

Geçen yılın oyun sektörü için yıldız yıllardan biri olduğunu vurgulayan Oyun geliştiricilere özel kuluçka merkezi Game Factory’nin CEO’su Efe Küçük, 2022 yılında ise en az 2 tane daha oyun stüdyosunun unicorn çıkacağını ve Türk oyun sektörüne yapılacak yatırımların 400 milyon doların üstüne aşacağını belirtti. Oyun sektörünü değerlendiren KPMG Türkiye Birleşme ve Satın Alma Danışmanlığı Lideri Gökhan Kaçmaz da geçen 2 yılda COVID-19 salgınının tüm sektörlerde olduğu gibi oyun sektörü için de en belirleyici faktörlerden biri olduğunu belirtti. KPMG Türkiye Birleşme ve Satın Alma Danışmanlığı Direktörü Özge İlhan ise global oyun devlerinin gözü Türk oyun şirketlerinin üzerinde olduğunu ifade etti. ScaleX Ventures Kurucu Ortağı Dilek Dayınlarlı da globalde girişim sermayesindeki yatırımların tarihindeki en yüksek olduğu dönemindeyiz. 2021’de dünyada girişim sermayesi yatırımları 600 milyar dolara ulaşarak, geçen yıla göre yaklaşık 2 kat arttı. Önümüzdeki yıllarda artan yatırımlar, değerlemeler ve rekabetle birlikte ekosistemin daha da olgunlaşacağına ve yeni fırsatlarla dolu olacağına inanıyoruz” diye konuştu.

69 milyar dolarlık rekor

Bu yılın ilk ayında dünyada oyun sektörünün öncü firmalarından Activision Blizzard'ın 69 milyar dolara Microsoft tarafından satın alındı. Bu global oyun sektöründe tüm zamanların en büyük satın alması oldu. Yine global piyasalardaki ikinci en büyük satın alma, ABD’li Takeitwo'nun 11,6 milyar dolara ile Türkiye ekosisteminde de stratejik yatırımcı olarak oldukça dikkat çeken Zynga'yı satın alması oldu. Zynga'nın tarihindeki en büyük satın alma işlemi de Türk Peak Games'i 1,8 milyar dolara 2020 yılında satın alınması olmuştu.

YAŞ ORTALAMASI DÜŞÜK

Geçen yıl yatırım alan Türk oyun girişimcilerinin yaş ortalaması 22,8. Liseli girişimcilerin kurduğu DotFour Games, Spike Games gibi birçok liseli ve üniversiteli genç geçen yıl içinde yatırım almayı başardı. Yatırım alan girişimlerin ekiplerinde ise ortalama 4-3 kişi bulunuyor.

MOBİL OYUN LİDER

Yatırım yapılan oyun girişimlerinin 48’i oyun stüdyosu ve bu 48 oyun stüdyosunun 40’ı mobil oyun odaklı.

OYUN KULLANICISI 3 MİLYAR OLDU

Geçen yıl itibariyle dünya genelinde yaklaşık olarak 3 milyar oyun kullanıcısı var. Global oyuncu sayısı 2020 yılına kıyasla yüzde 5,3 artarak 2021 yılında oyun sektöründe gerçekleşen agresif büyümenin kalıcı olduğunu gösterdi. Oyun sektöründe 2024 yılında ise tüketici sayısının 3,3 milyar seviyesine ulaşması bekleniyor. Akıllı telefon oyunlarının da oyun sektörü içinde liderliğini koruması öngörülüyor.

ASYA-PASİFİK AŞILAMIYOR

Asya-Pasifik bölgesi, oyun sektör pazar hacminin yüzde 50'sine sahip olarak önümüzdeki yıllarda da en büyük pazar payına sahip olmaya devam edecek. En büyük pazar olan Çin'de öncül oyun alt sektörünün mobil oyunlar olduğu görülürken yüzde 24'lük payı ile global oyun sektörünün yüzde 24'ünü oluşturan Kuzey Amerika bölgesinde ise konsol oyunlarının yarattığı pazarın büyüklüğü dikkat çekiyor.

TEKNOLOJİ OYUNU BIRAKMIYOR!

Veri depolama teknolojilerinin gelişmesi ve telekom tarafında 5G entegrasyonu ile kuvvetlenecek olan bulut teknolojisinin, yazılım ve donanım bakımından gelişimini hızlandıran sanal gerçeklik ve metaverse teknolojilerinin yakın gelecekte oyun sektörünün sürükleyici faktörleri olmaları bekleniyor.