RADAAR, 5,9 milyon TL değerleme ile yatırım aldı

RADAAR, TechOne’dan yatırım aldı. Mustafa Ercan Zırh tarafından kurulan RADAAR, sunduğu yapay zeka destekli ve bulut tabanlı platform ile birden fazla sosyal medya hesabı yöneten herkesin tüm sosyal medya hesaplarını tek bir yerden zahmetsizce yönetmesine olanak sağlıyor.

Konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre RADAAR, kullanıcıların Facebook, Instagram, Linkedin, Twitter, YouTube ve Pinterest gibi sosyal medya kanallarını tek bir platformdan yönetebilmesine imkan verirken, bulut tabanlı ve yapay zeka destekli altyapısı sayesinde çok daha kolay ve verimli bir yönetim deneyimi sağlıyor. RADAAR, sunmuş olduğu bulut tabanlı platformuyla müşterilerine farklı markalar için çalışma alanları, içerik yayınlama, takipçiler ile görüşme, rakiplerini takip etme, raporlama ve analiz etme gibi özellikler sunuyor.

Sosyal medya yönetimi için her şey bir arada

Açıklamaya göre RADAAR, geliştirdiği SaaS tabanlı platform sayesinde müşterilerinin sosyal medya hesaplarını daha etkin ve verimli bir şekilde yönetmesine imkan sunuyor. Sosyal medya yönetimini özellikle kalabalık ekipler için kolaylaştıran ve verimli hale getiren RADAAR, çalışma alanları ile farklı markalara ait tüm sosyal medya hesaplarını gruplayıp, tek bir ekrandan yönetilmesine olanak sağlarken, yayınlama özelliği sayesinde de tüm içerikleri tek bir arayüzde planlama ve paylaşabilme imkanı sunar.

Ayrıca sunduğu görüşmeler özelliği ile de sosyal medya kanallarından gelen mesajları tek bir gelen kutusundan yönetmeyi sağlayan RADAAR, dinleme özelliği ile markalar hakkında sosyal medya da konuşulanları takip edebilir, görev yöneticisi özelliği ile işleri planlama, düzenleme ve yönetme imakanı sunuyor. RADAAR ayrıca sunduğu raporlama özelliği sayesinde sosyal medya hesaplarının performansını ölçüp bu ağlardaki etkileşim ve verimini arttırmanı imkanı tanıyor.

"Globalde öncü olmak istiyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen RADAAR Kurucusu Mustafa Ercan Zırh, “Sosyal medya ağlarının pazarlama çalışmaları için ne kadar önemli olduğunu ve bu ağlardaki hesapları tek tek manuel olarak yönetmenin ne kadar zor olduğunu çok iyi biliyoruz. Bu zorluğa bütüncül bir çözüm getirmek için yola çıktık. Platformumuz sayesinde birden fazla sosyal medya hesabı yöneten herkes artık tek bir arayüzden tüm hesaplarını kolayca yönetebilir. RADAAR olarak kısa sürede global pazarda öncü ve ilk akla gelen sosyal medya yönetim platformu olarak bir başarı hikayesi yaratmak istiyoruz.” dedi.