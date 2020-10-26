StartersHub, ilk çıkışını 49 kat değerleme ile Meditopia’dan yaptı

26 Ekim 2020

Erken aşama girişim fonu StartersHub, yaptığı açıklama ilk çıkışını dünya genelinde 18 milyondan fazla kullanıcıya sahip olan Meditopia’dan yaptığını duyurdu.

Açıklamaya göre StartersHub, şirkette sahip olduğu yüzde 1,02’lik payını Meditopia’nın yatırımcıları arasında bulunan Almanya merkezli Atlantic Labs’e satarak, kısmi çıkış gerçekleştirdi. Şirketin ilerleyen yıllarda daha da büyüyeceği inancını taşıyan StartersHub, Meditopia’nın yüzde 2,79’luk hissesini ise halen elinde bulunduruyor.

Verilen bilgiye göre, 2016 yılında Meditopia’ya yatırım gerçekleştiren ilk fon olma özelliği gösteren StartersHub, 1 milyon dolar değerleme üzerinden 100 bin dolarlık tohum yatırım yaparak yüzde 10 oranında bir paya sahip olmuştu. Bu yıl ise Meditopia, temmuz ayında 60 milyon dolar değerleme ile 15 milyon dolarlık yatırım alarak dördüncü yatırım turunu tamamladı.

Bu gelişmenin ardından StartersHub, elinde bulundurduğu hisselerin yüzde 27’lik kısmını Meditopia’nın bir diğer yatırımcısı Atlantic Labs IV GmbH & Co. KG’ya satarak, yatırım yaptığı değerlemenin 49 katına ulaşan bir değerlemeyle hisse satışı gerçekleştirmiş oldu.