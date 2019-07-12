Teknoloji dünyasının üst düzey girişimleri SXFS’te buluştu

12 Temmuz 2019

Güçlü teknolojisi ve global büyüme potansiyeli olan girişimlere yatırım yapmanın yanı sıra girişimciler ile yakından çalışan Scalex Ventures, ekosistemin güçlenmesi için Scalex Founders Summit etkinliğini düzenledi. Yüzlerce başvuru arasından seçilen 80 kurucu CEO’nun katıldığı gün boyunca süren eğitim serüveninde, pazara çıkma sürecinin tasarlanması ve uygulanması, pratik bilgi ve uygulamalara daha yakından bakma fırsatı, iyi bir yönetici olmanın sırlarıyla birlikte uzun dönemli başarı ve potansiyeli gerçeğe çevirmenin ipuçları paylaşıldı.

2017 yılında kurulan Scalex Academy’nin bir parçası olarak her yıl düzenledikleri etkinliklerin devamını getirdiklerini ifade eden ScaleX Kurucusu Dilek Dayınlarlı, “Bugüne kadar Harvard’ın dünyaca ünlü profesörleri William Kerr ve Ranjay Gulati gibi isimleri Türkiye’deki ekosistemle bir araya getirdik. Hayalimiz ülkemizin bu parlak girişimci CEO’larının gelişmesini hızlandırmak ve global başarı hikayeleri yaratmaları için destek olmak. Şimdiye kadar ‘Lider olmak’, ‘Global şirket yaratmak’ başlıklarını ele almıştık. Bu yıl ise gelen yoğun talep ve görüşleri de değerlendirerek çıtayı biraz daha yükselttik ve nasıl satışları arttırabilceklerini konuşmak üzere Silikon Vadisi’nden Jacco’yu girişim ekosistemiyle buluşturduk. Tüm gün süren etkinlikte hem yatırım hem de girişim dünyasının en etkili isimleriyle ekosistemin gelişimi için eğitimler verildi” dedi.

Scalex Founders Summit’teki Türkiye ve dünyadaki başarılı startupların kurucuları, alanında markalaşmış değerli konuşmacı ve eğitmenler, girişimlere birçok tavsiyede bulundular.

Tanıdığım bütün başarılı girişimcilerin ortak noktası, nasıl hayatta kalacaklarını bilmeleri Salesforce’un ilk yatırımcısı ve yönetim kurulu üyesi, Silikon Vadisi’nin en başarılı girişimci ve yatırımcılarından biri olarak kabul edilen, PowerUp’ın yazarı ve Scalex’in ortaklarından Magdalena Yesil: “Tanıdığım bütün başarılı girişimcilerin ortak noktası, nasıl hayatta kalacaklarını bilmeleri. Ben de hayatta kalmak için eğer o an için bir şeyi bitirmem gerekiyorsa, bu ne olurdu diye kendime soruyorum ve o işi bitirene kadar ofisten ayrılmıyorum. Ayrıca bir CEO olarak ekipten birçok şey öğrenmek gerektiğine inanıyorum. Bir girişim kurmak isteyenler, insanları yönetmek yerine müşteriye hizmet etmeye odaklanmalı. Bunun yolu da iyi bir ekip kurmaktan geçiyor.”

Geçmişte bildiğimiz ve uyguladığımız Pareto modeli artık değişti

Şirketlerin satış alanında kendilerini ölçeklendirmesini ve başarıya ulaştırmasını amaçlayan Winning By Design’ın kurucusu Jacco van der Kooij: “Geçmişte bildiğimiz ve uyguladığımız Pareto modeli artık değişti. Satış ekibinizin yüzde 80'i, satışın büyük kısmını getirirken yüzde 20’lik kesim yıldız oyunculardan oluşuyor. Onlar yeni satış yöntemleri, materyalleri yaratırken, diğerleri onları takip ediyor. Bununla birlikte SaaS modelinde geliri ikiye katlamak aslında düşünüldüğü kadar zor değil. Sadece sürekli yüzde 10'luk bir gelişim gösterseniz, SaaS modelinin bileşik yapısı nedeniyle sene sonunda aslında yüzde 100’luk artış, gelirin iki katına çıkmasını sağlıyor.”

Bir kurucu CEO ve liderin yayması gereken en önemli şey açık ve net bir hedef koymak

Global anlamdaki en iyi ölçeklenme hikayelerinden birine sahip OpsGenie Amerika operasyonun başındaki kişi Tim Daniels. Ankara’da doğan bir girişimin nasıl olup da dünyada sıfırdan pazarının liderlerinden biri olduğunu paylaştı. “Bir kurucu CEO ve liderin yayması gereken en önemli şey açık ve net bir hedef koymak. Opsgenie'de Berkay CEO olarak bunu çok iyi yapıyordu ve herkes net nereye gittiğini görebiliyordu. Bu hedef bizim için müşteride yarattığımız değeri ve geliri 2 katına çıkarmaktı. Sadece hedefimiz buydu. Tek yaptığımız bu hedefi bütün şirkete yaymış ve herkesin bunun için çalıştığından emin olmaktı.”

Türkiye’den 20’den fazla ülkeye yazılım satan ve önemli yatırımlar alan Insider’ın kurucu ortağı Arda Köterin, özellikle müşteriyi anlamanın önemi üzerinde dururken, daha iyi anlamak için ipuçlarını paylaştı.

Birçok yatırım süreci geçiren ve 4 kıtada hizmet veren kurumsal yazılım ve entegrasyon hizmetleri sunan Foriba CEO’su Koray Bahar ise daha sadece bir ay önce gerçekleşen şirket satışının perde arkasını ve tüyolarını paylaştı.