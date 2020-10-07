Teknopark İstanbul’da siber güvenlik kuluçka merkezi kurulacak

07 Ekim 2020

Türkiye savunma sanayiinin inovasyon merkezi olarak savunmayı bütünüyle ele aldıklarını kaydeden Teknopark İstanbul Genel Müdürü Bilal Topçu, Teknopark İstanbul için siber güvenlik alanının da kritik bir önem taşıdığına vurgu yaptı. Bu kapsamda yeni siber güvenlik fikirlerinin desteklenmesi için çalışmalar yaptıklarını açıklayan Topçu, “Teknopark İstanbul, bu yıl ikinci kez düzenlediği ‘Siber Güvenlik Fikir Yarışması’yla sektöre ilgi duyan gençlerin fikirlerinin paylaşılmasını ve değerlendirilmesini sağladı. 2021 yılında Türkiye’nin ilk ve tek siber güvenlik kuluçka merkezini açmaya hazırlanan Teknopark İstanbul, bu kapsamda 3. Etap binaları içerisinde kuracağı Avrupa’nın en büyük kuluçka merkezi niteliği taşıyan binasında siber güvenlik özelinde bir katı tahsis ederek bin metrekarelik bir alanda çalışma yapma fırsatı sunacak” dedi.

Bilal Topçu, startupwatch siber güvenlik alanında girişimcilere yapılan yatırım miktarının dünya genelinde 2019 yılı itibarıyla 7 milyar doları aştığını, Türkiye’de ise bu alanda 2019 yılında yapılan yatırım miktarının 102 milyon dolar civarında olduğunu dile getirdi. Bu rakamlardan hacmin dünya ölçeğine göre daha az geliştiğinin görüldüğünü ifade eden Topçu, “Teknopark İstanbul bu merkezde ülkemizin siber saldırılardan en az düzeyde etkilenmesine katkı sağlayacak yerli ve milli projeleri hayata geçirecek yeni fikirlere sahip girişimcileri ağırlayacak. Girişimcilere, iş planı hazırlama, başarılı sunum teknikleri, pazarlama, finans gibi konularda eğitim ve mentörlük imkânlarını sıfır maliyetle sunulacağı merkezde girişimciler ayrıca; mali desteklere ulaşmak noktasında ücretsiz danışmanlık hizmeti alacak ve yatırımcı buluşmalarından faydalanarak işlerini nasıl büyütecekleri konusunda bilgi sahibi olacaklar” diye konuştu.

Siber güvenlik lisesi açıldı

Siber güvenlik alanında nitelikli Ar-Ge mühendislerine gerek Türkiye’de gerekse tüm dünyada ihtiyacın arttığına dikkat çeken Bilal Topçu, bu kapsamda önemli bir adım atarak Türkiye’nin ilk siber güvenlik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni açtıklarını söyledi. Topçu, “Paydaşları arasında; T.C Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, T.C. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi ve Teknopark İstanbul'un bulunduğu lise; Liselere Geçiş Sistemi (LGS) Sınavı'nda yüzde 1'lik dilimden öğrenci alan meslek liseleri arasına girdi. Bu yıl eğitim hayatına 30 öğrenciyle başlayacak Teknopark İstanbul MTAL ilerleyen dönemde öğrenci kapasitesini artıracak. Okulun, Teknopark İstanbul yerleşkesi içerisine yapılacak kendi binasının inşasına ise bu yıl içinde başlanması planlanıyor” açıklamasını yaptı.

“Kuluçka merkezi, öğrenciler için büyük bir gelişim alanı olacak”

Bu yıl eğitim öğretime başlayacak Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin eğitim programında siber güvenlik ve kültürel derslere yer verileceğini anlatan Bilal Topçu, “Teknopark İstanbul'un içinde yer alan ve ilk yılı hazırlık sınıfı olmak üzere 5 yıl eğitim verilecek lisede öğrenciler, sızma testi, adli bilişim, yapay zeka ve siber güvenlik laboratuvarlarında eğitim alacak. Teknopark İstanbul bu lisenin ülkemizin siber güvenlik uzmanı açığını giderecek nitelikte bir eğitim vermesi için çalışmalarını sürdürecek. Öğrenciler; Teknopark İstanbul eğitimlerinden de yararlanabilecekler ” dedi.

5 bin 674 nitelikli Ar-Ge mühendisi istihdam ediliyor

T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ve İstanbul Ticaret Odası ortaklığında kurulan Teknopark İstanbul savunma sanayii başta olmak üzere 8 odak sektörde yüksek katma değerli teknolojiler geliştiren şirketlere ev sahipliği yapıyor. Teknopark İstanbul’da şu anda; Aselsan, TUSAŞ, TEI, Roketsan, STM, BMC Power gibi ana yüklenicilerden Aspilsan, Vestel Savunma, Yaltes, C-Tech, Altınay Havacılık, Pavotek, Femsan, Armelsan, Kale Havacılık, Figes gibi yüksek teknoloji üreten 311 şirket ve 100’ü aşkın girişim ve girişimci grubu faaliyet gösteriyor. Teknopark İstanbul’da toplamda 5 bin 674 nitelikli Ar-Ge mühendisi istihdam ediliyor. Türk savunma sanayisinin inovasyon merkezi olma vizyonuyla hareket eden Teknopark İstanbul’da bugüne kadar 1929 yerli Ar-Ge projesi hayata geçirildi.