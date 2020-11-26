Türkiye’nin dört bir yanına yayılmış temsilcilikleri ve 50 bini aşan müşteri sayısıyla mali müşavirlerin en çok tercih ettiği muhasebe programlarında bir olan Zirve Yazılım, mali müşavir otomasyon programı Irgat'ı satın aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, bu satın alma ile mali müşavir ofislerinin müşterilerine sundukları hizmetlerin büyük bir kısmını, 7/24 online olarak verebilecek. ‘Temassız Muhasebe’ vizyonuyla mali müşavirlerin hayatını kolaylaştırmak için çalışan Zirve Yazılım, bundan sonra mükellef ve mali müşavirler arasındaki resmi kurum işlemlerini Irgat programı üzerinden yönetebilecek, böylece mükelleflerin ve mali müşavirlerin operasyon yükü azalacak.

"Temassız Muhasebe’ vizyonuyla büyüyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Zirve Yazılım Genel Müdürü Kadir Keskin, koronavirüsün çalışma hayatını yeniden şekillendirdiğine dikkat çekti. Bu dönemde Irgat'ı satın alarak ‘Temassız Muhasebe’ vizyonları doğrultusunda, mali müşavirlerin mükellefleriyle bağlantılarını hızlı ve verimli bir şekilde online olarak yapmalarını sağlayacak altyapıyı sunmayı hedeflediklerini söyleyen Keksin, "Çünkü Zirve olarak kurulduğumuz günden beri öncelikli hedefimiz; kolay, pratik ve hızlı muhasebe çözümleri üreterek, tüm mali müşavirleri teknolojinin Zirve’sine taşımak oldu. Aramıza yeni katılacak ekip arkadaşları sayesinde mali müşavirlerin mükellef ile olan bağlantı köprülerini daha da güçlendirmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Önümüzdeki dönemde yapacağımız yeni yatırım ve çalışmalarla, mali müşavirlerin tüm operasyonlarını uçtan uca online ve temassız gerçekleştirebilecekleri uygulamaları hayata geçireceğiz.” dedi.

Şubat 2018'de Mikro Yazılım ile güçlerini birleştirdiklerini hatırlatan Keskin, 2019 yılında Paraşüt'ün de bu aileye dahil olması ile birlikte; mali müşavirlere ve KOBİ’lere ilk günden globalleşme sürecine kadar her aşamada, uçtan uca teknoloji çözümleri içeren ürün ve hizmetler sağladıklarını vurguladı.

“Geleneksel hizmet anlayışı daha hızlı ve şeffaf bir yapıya eviriliyor”

Irgat Genel Müdürü Murat Pullu ise, Zirve ve Irgat birlikteliği sayesinde mali müşavir ofislerinin müşterilerine verdikleri hizmetlerin büyük bir kısmının, 7/24 online olarak verilebileceğine dikkat çekti. Pullu, “Böylece mali müşavirler çok ciddi bir iş yükünden kurtulacak ve aynı zamanda yoğun iş temposundan dolayı oluşabilecek insan hatalarının da önüne geçilecek. Müşterilerimizin e-dönüşüm süreci ile geleneksel muhasebe anlayışının yok olmaya başladığı bu süreci sorunsuz geçirebilmeleri için yeni özellikler de sunacağız. Bu sistem sayesinde mali müşavir ve müşteri arasındaki geleneksel hizmet anlayışının daha kurumsal, hızlı ve şeffaf bir yapıya evirildiğini hep beraber göreceğiz.” diye konuştu.