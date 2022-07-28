3 teknoloji geliştirme bölgesine ilişkin karar Resmi Gazete’de
Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile iki üniversitenin teknoloji geliştirme bölgeleri genişletilecek. Ayrıca İstanbul'un Sarıyer ve Bakırköy ilçelerindeki alanlar ise İTÜ TEKNOPARK Teknoloji Geliştirme Bölgesi olarak tespit edildi.
Üç teknoloji geliştirme bölgesinin genişletilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi Köseilyas Mahallesi'ndeki alan, Namık Kemal Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi ek alanı, İstanbul Sarıyer Ayazağa'daki alan da Yıldız Teknik Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi ek alanı olarak belirlendi.
İstanbul'un Sarıyer ve Bakırköy ilçelerindeki alanlar ise İTÜ TEKNOPARK Teknoloji Geliştirme Bölgesi olarak tespit edildi.