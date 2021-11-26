Bilişim Vadisi, global firmalarla sivil teknolojiler merkezi olacak

Sabiha TOPRAK

Türkiye’nin Silikon Vadisi olarak adlandırılan teknoloji üssü Bilişim Vadisi’nin çatısı altında, Mobilite (yeni nesil hareketli araç teknolojileri), Connectivity (haberleşme), Akıllı Şehirler, Siber Güvenlik, Tasarım, Dijital Oyun ve Animasyon teknolojileri alanlarında 196 firma faaliyet gösteriyor. Aynı zamanda, Kuluçka İşletme Merkezi’nde (KİM) çalışmaları süren 70 girişimciye ev sahipliği yaparken, 40’tan fazla girişimciyi de mezun etti. Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından 2019’da tanıtımı yapılan ilk yerli otomobil TOGG’un ardından, FEV, EDAG ve Fujikura gibi uluslararası otomotiv şirketlerinin de tercihi olan Vadi, ayrıca TEKNOFEST 2021 kapsamında, Türkçe Doğal Dil İşleme, PARDUS, Robotaksi Binek Otonom Yarışmaları düzenleyerek, otonom araç teknolojileri ve yazılım alanında da gençlere yetkinlik kazandırırken, girişimcilik ruhunu da aşılıyor.

Bilişim Vadisi Genel Müdürü A. Serdar İbrahimcioğlu, Bilişim Vadisi ile ilgili sorularımızı yanıtladı…

Bilişim Vadisi kuruluş süreci ve faaliyetlerinden kısaca bahseder misiniz?

Cumhurbaşkanı’mız Recep Tayyip Erdoğan’ın Avrupa, Orta Doğu ve Asya’yı kucaklayan bir merkez kurulması için ortaya koyduğu 2023 vizyonu çerçevesinde kurulan Bilişim Vadisi’nin, 2015’te Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın öncülüğünde temelleri atıldı, 2019’da ise resmi açılışı gerçekleştirildi. 2021 yılı itibariyle, 5 etaptan oluşan Bilişim Vadisi’nin ilk etabı tamamlandı ve 240 bin m2 kapalı alanıyla Türkiye’nin en büyük teknoloji geliştirme bölgesi oldu. Bilişim Vadisi’ni hem ulusal hem de global alanda ‘Sivil Teknolojiler Merkezi’ hâline getiriyor ve çalışmalarımıza bu doğrultuda devam ediyoruz.

Firmaların yeni pazarlara ulaşması ve uluslararası arenalarda faaliyet göstermesi için gerçekleştirdiğiniz işbirliklerinden bahseder misiniz?

Bilişim Vadisi firmalarının yurtdışı pazarlara açılması için, hedef pazar strateji çalışması yapıyoruz. Mevcut durumda 40’tan fazla firmamız bu hizmetten faydalanıyorlar. Ayrıca dünyanın en büyük teknoloji fuar organizasyonlarından biri olan Singapur Fintek Festivali’nde milli katılım organizatörü sıfatıyla ilk Türk teknoloji pavilion’unu kurarak ülkemizi temsil ettik. 14 firma katılımıyla kurulan pavilion ile 350 iş görüşmesi yaptık, 25 satış ve ortaklık sözleşmesiyle geri döndük.

Kuluçka Merkezi’niz hakkında bilgi verir misiniz?

Merkez’den kaç firma mezun oldu? Bilişim Vadisi Kuluçka İşletme Merkezi, Ocak 2021 tarihinde toplam 2 bin metrekarelik alanında faaliyetlerine başladı. Toplam 70 girişimci Kuluçka İşletme Merkezi’nde (KİM) faaliyetlerini yürütüyor ve 40’tan fazla girişimci KİM’den mezun oldu. Ayrıca “Mobilite Hızlandırma Programı” gibi hızlandırma programlarının yürütülmesini ve temel girişimcilik eğitimlerini yürütüyoruz.

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG)’un Bilişim Vadisi’nde faaliyet göstermesinin sağladığı katkılar nelerdir?

Global firmaların ilgisi nasıl? TOGG’un Bilişim Vadisi içerisinde faaliyet gösteriyor olması; Vadi’mizin sadece bölge içerisinde değil ülkemizin büyümesinde, güçlenmesinde, özgüveninin artmasında ve teknolojik anlamda daha büyük adımlar atmasında kritik bir rolü olduğunu gösteriyor. Milli Teknoloji Hamlesi zincirinin altın halkalarından biri olan TOGG’un Bilişim Vadisi’nde faaliyet göstermesiyle, mobilite, blokzincir, yapay zekâ alanında faaliyet gösteren firma sayısı arttı. EDAG, FEVTR, Fujikura gibi global firmalar Bilişim Vadisi’nde çalışmalarını yürütüyorlar.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın açıkladığı Ulusal Yapay Zekâ Stratejisi istihdam hedefine Bilişim Vadisi’nden nasıl bir katkı sağlanması hedefleniyor?

Sürdürülebilir yapay zekâ ekosistemiyle küresel ölçekte değer yaratmak amacıyla ortaya çıkan Ulusal Yapay Zekâ Stratejisi, Bilişim Vadisi’nin güçlü ekosistemi ve inovasyon odaklı iş modelleri içinde geliştirdiği #gelecekburada mottosunun en önemli değerlerinden biri olma özelliğini taşıyor. Bu alanda çalışan girişimcilerimizi bu strateji doğrultusunda yönlendirmek, projelerini sağlam temeller üzerinde yapmaları için teşvik etmek, hedef doğrultusunda yapılanları takip edebilmemiz adına bizim için de kritik önem arz ediyor. Yapay zekâ algoritmaları ile yazılım geliştiren ve bilet alma uygulamaları tasarlayan firmalarımız, tekstil ve teknolojiyi birleştiren girişimcilerimiz ve oyun firmalarımız da projelerinde yapay zekâyı sıklıkla kullanıyorlar.

Kaave ekibi 1’inci oldu, KİM’de şirket kurdu

TEKNOFEST 2021 kapsamında Türkçe Doğal Dil İşleme, PARDUS, Robotaksi Binek Otonom Yarışmaları düzenlediklerini belirten Bilişim Vadisi Genel Müdürü A. Serdar İbrahimcioğlu, “Türkçe Doğal Dil İşleme” konulu 24 saatlik bir hackathon düzenledik. Yarışmaya 180 kişi başvuru yaptı ve toplamda 120 kişi katıldı. Yarışmada birinci olan Kaave ekibi, 600 bin TL yatırım alarak Bilişim Vadisi Kuluçka İşletme Merkezi’nde şirket kurdu. Türkçe Doğal Dil İşleme yarışmamız kapsamında da toplam 26 farklı proje geliştirildi ve yarışmada ikinci olan ekip TÜBİTAK BİGG desteği alarak Bilişim Vadisi Kuluçka İşletme Merkezi’nde şirketini kurdu. Pardus 21 Hata Bulma Yarışması’na ise 102 kişi başvuru yaptı ve 15 kişi proje geliştirdi” açıklamasını yaptı. İbrahimcioğlu, Robotaksi-Binek Otonom Araç Yarışması’nın da yürütücülüğünü ve son iki yıldır ev sahipliğini yaptıklarını ekledi.

Kocaeli-İzmir teknoloji koridoru, küresel rekabeti artıracak

Kocaeli ile İzmir’in teknolojik entegrasyonu için, İzmir'de yaklaşık 180 bin metrekarelik alanın, Bilişim Vadisi'nin "İzmir Teknoloji Üssü” ek alanı olmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararının Resmî Gazete’de yayımlandığını hatırlatan İbrahimcioğlu, Kocaeli ile İzmir arasında oluşacak teknoloji koridorunun, Bilişim Vadisi’nin tecrübe, bilgi ve birikimiyle teknolojide küresel rekabeti artıracağını söyledi. Ulusal ve uluslararası işbirliği ağını İzmir Teknoloji Üssü ile İzmir’e taşıyacaklarını ifade eden İbrahimcioğlu, “İzmir Teknoloji Üssü, üreteceği yüksek ve faydalı teknolojiyle ulusal ve uluslararası firmalara ev sahipliği yapacak. Burada kurulacak Ar-Ge ve kuluçka merkeziyle girişimcilere destek verilecek. Sivil teknolojileri odağına alan Bilişim Vadisi, böylece İzmir’de de istihdama ve üretime katkı sağlayacak” diye konuştu.