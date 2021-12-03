Ege Teknopark’ın başarısı Türkiye sınırlarını aştı

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri 2020 Performans Endeksi sonuçlarına göre, Gelişmekte Olan Teknoparklar sıralamasında üçüncü olan Ege Teknopark’ta geliştirilen proje ve ürünler dünya çapında başarılara imza attı. Başta “yaşam bilimleri ve sağlık” alanları olmak üzere gıda, ziraat, donanım alanlarına yoğunlaşan Ege Teknopark bünyesinde doğan ve oyun dünyasına yaptığı katkılarla adından övgülerle söz ettiren oyun şirketi Ruby Game Studio, dünyanın önde gelen şirketlerinden biri olan Rovio grubuna satılarak, Teknokent’in hedefl ediği çıktılara önemli bir örnek oluşturdu.

Ülke ve dünya ekonomisine etkin ve nitelikli katkı sunmak üzere bilim ve teknoloji ekosistemini her geçen gün daha da güçlendirmeye devam edeceklerini söyleyen Ege Üniversitesi Rektörü ve Ege Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Necdet Budak, sorularımızı yanıtladı.

■ Ege Teknopark ne zaman kuruldu?

Merkezin kapasite vs. ölçek bilgileri hakkında bilgi verebilir misiniz? Ege Üniversitesi Rektörlüğü’nün yüzde 100 hisse sahibi olduğu Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş. 13 Kasım 2014’te tescil edildi. 1 Ocak 2015’te girişimci şirketlere yer tahsisi yapmaya başladık. Ege Teknopark, TGB-1 ve TGB-2 olarak iki ayrı bölgede toplam 83 bin 716 m2 alanda kurulu, aktif kullanılan 3 ayrı binamız var.

■ Merkeziniz hangi teknoloji alanlarına yoğunlaştı?

Başta “yaşam bilimleri ve sağlık” alanları olmak üzere İzmir ve bölgede diğer paydaşlar ile işbirliği ve sinerji halinde çalışarak bölgenin Ar-Ge ve inovasyon potansiyelini artırarak katma değeri yüksek ürünlerin geliştirilmesi ve nitelikli istihdamın artmasını hedefl eyerek ilerliyoruz. Ege Teknopark, Ege Üniversitesi’nin akademik deneyim ve araştırma altyapısından faydalanmayı hedefl iyor. Bu doğrultuda yönetici şirket ile Ege Üniversitesi arasında bir protokol imzalandı. Bu protokol ile çok sayıda özel Ar-Ge hizmetlerinin verildiği araştırma birimlerinin 160 akredite test, pilot tesislerin ve klinik araştırmalar merkezinin, şirketlere fikir ve projelerini geliştirebilmeleri için destek olması sağlanıyor.

■ Bugüne kadar kaç firma merkezden yararlandı?

Kuluçka Merkezi’nizden kaç firma mezun oldu? Yerleşik TGB şirketleri tarafından 2015’ten bugüne 349 adet AB/kamu destekli Ar-Ge projesi yürütüldü ve yürütülüyor. Bölgede 107 adet firma ilk defa faaliyete geçti, 75 adet kuluçka firmasından 45’i mezun oldu, 30’u ise çalışmalarına bölgede halen devam ediyor. Bugüne kadar 650’den fazla girişimci adayına ön kuluçka desteği verildi. Bu adaylardan 61’i ekipleşerek şirket kurdu. Kampüs içerisindeki yerleşkede yer alan Teknopark’ta 180’i aşkın firma faaliyet gösterdi. Ege Teknopark’ta genç girişimcilere odaklandık. Farklı bilgi ve deneyim düzeyindeki girişimciler için özel kurgulanmış destekleri ve bilgiye kolay ulaşılabilen bir çalışma ortamı ile her düzeydeki girişimciye kesintisiz hizmet sunuyoruz. Öğretim elemanları ve öğrencilerimizin bilgi ve fikirlerini teknolojik ürün ve hizmete dönüştürmeye gayret gösteriyor ve öncelik veriyoruz.

nüvEGE, yaşam bilimleri ve donanım odaklı erken aşama girişim takımlarının ve 2 yaşından küçük filiz şirketlerin ticarileşme süreçlerinde uçtan uca destek sağlayan tematik bir kuluçka merkezi. Şirketleşmemiş, prototipi ve iş modeli üzerine çalışan girişim takımları için tüm prototipleme laboratuvarlarına erişim ve birebir mentorluk desteği sağlıyor. Ege Teknopark, “TÜBİTAK 1601 Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik Destek Programı” kapsamında 2020’de açılan “1512 Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı 1. Aşama Uygulayıcı Kuruluş Çağrısı” değerlendirmesinde, desteklenmeye uygun bulunan 31 arayüz kuruluşu arasında yer aldı. Bugüne kadar kuluçka merkezimizden 45 firma mezun oldu, bu firmaların büyük bir çoğunluğu çalışmalarına Ege Teknopark’ta devam ediyor.

■ En çok hangi sektörler merkezinizden yararlanıyor?

Start-up ve spin-off firmalarının proje sektörleri ağırlıklı olarak bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri üzerine. Bunun yanında, çoğu aynı şekilde, “yaşam bilimleri ve sağlık” temasına hizmet eden makine imalat teknolojileri, elektronik teknolojileri, kimyasal teknolojiler, biyoteknoloji, farmasötik teknolojiler alanlarında yürütülüyor. Bölgemizde yüzde 30 yazılım sektöründe faaliyet gösteren firmalarımız mevcut, yüzde 70’i ise farklı sektörlerde faaliyet gösteriyor.

■ Merkezinizden bugüne kadar çıkan hangi ürünler ticarileşti?

Firmalarımızdan Nesne Elektronik, Avrupa Komisyonu’nun Ufuk2020 İnovasyona Hızlı Erişim kapsamında desteklediği NetWave projesinde koordinatör olarak Ar-Ge çalışmalarını sürdürüyor. Ufuk2020 Programı Inovasyona Hızlı Erişim çağrısı altında 2 Türk kuruluşun koordinatör olarak yer aldığı projeler sayesinde ülkemize yaklaşık 3.3 milyon Euro geri dönüş sağlanması bekleniyor. Ege Teknopark TGB’de 2018’den beri faaliyet gösteren Soranus firması Avrupa Komisyonu tarafından açılan Horizon 2020 Framework Programme’dan Faz-2 desteği almaya hak kazandı. Proje kapsamında EÜ Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özgür Yeniel tarafından kurulan şirket ile ekibinin geliştirdiği, kadınlarda idrar kaçırma ve pelvik organ sarkmalarının tedavisinde yenilikçi bir tedavi yöntemi sunan medikal bir cihaz geliştiriliyor.

■ Merkezinizin markası olan en özel projeleriniz hangileri?

Ege Teknopark TGB’nin en önemli etkinlik ve hizmetlerinden biri BİGG-Ege programı. Bu program dahilinde, onlarca girişim ekibine hizmet veriliyor, Türkiye’deki en yüksek kabul başarı oranına sahip uygulayıcılarından biri olarak hizmet sunuyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile AB Delegasyonu destekleriyle fonlanan Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında D-TECH4ENT (Derin Teknoloji Girişimcilere Yönelik İnkübatör Projesi) hayata geçirildi. Bu projenin genel amacı girişimcileri için; elektronik laboratuvarı, yaşam bilimleri tesisi (biyo/agrotech odaklı) ve danışmanlık ile yatırım ofisi (hızlandırma hizmetleri ve yatırım fırsatları için) ile bir “Derin Teknoloji (Deeptech) İnkübatörü” oluşturmak. Ege Üniversitesi EBİLTEM TTO ve EGİAD ortaklığında yapılan proje başvurusu kabul edildi. Merkezin 2022 yılı içerisinde faaliyet geçirilmesi hedefl eniyor.

■ Teknoparkınızın firmalara sunduğu finansal avantajlar neler?

4691 avantajlarının yanı sıra Ege Teknopark’taki firmalara Ar-Ge, inovasyon, teknoloji transferi, fikri ve sınai mülkiyet hakları ve girişimcilik konularında gerekli desteği vermek üzere Ege Üniversitesi’nin teknoloji transfer ofisi olan E.Ü. EBİLTEM-TTO ile protokol imzaladık. Bu sözleşme kapsamında E.Ü. EBİLTEM-TTO tarafından TGB’de yer alan tüm firmalara yukarıda tanımlanan başlıklarda bilgilendirme, yönlendirme ve uygulama destekleri veriliyor. Desteklenmeye hak kazanan kurumlar arasında Ege Üniversitesi, DCP Fonu çatısı altında ODTÜ Teknopark ile birlikte yer aldı. Program ile üniversitelerin fon yönetme kapasitesinin geliştirilmesi ve projeden elde edilen maddi ve yönetimsel çıktılarla gelecek dönemlerde kendi fonlarını kurup, bünyelerinden çıkan başlangıç firmalarını destekleyebilmesi hedefl eniyor. Erken aşama teknoloji girişimleri için bir milat olacak bu programla kurulan fonlar, girişimlere 1.8 milyar liraya ulaşması hedefl enen yatırımlar yapacak.

Angry Birds’e Ege Teknopark’tan Türk ortak

Ege Teknopark bünyesinde faaliyet gösteren firmaların ülke sınırlarını aşan başarılarından büyük bir memnuniyet duyduklarını belirten Prof. Dr. Necdet Budak, “Teknopark bünyesinde kurulan oyun şirketi Ruby Game Studio, Angry Birds oyununun sahibi olan dünyanın önde gelen şirketlerinden biri olan Rovio grubuna satıldı. Ruby Game Studio firması gerçekleştirdiği ortaklıkla ülkemize yaklaşık 75 milyon dolarlık döviz girdisi sağlayacak. Ayrıca Ruby Game şirketinin CEO’su Mertcan Kurum anlaşma sonrası Rovio hisselerinden 75 milyon dolarlık hissenin de sahibi olacak. Ege Üniversitesi olarak bizler, ülkemizin dünyayla rekabet edebilecek konuma erişmesinin çıkış yolunun, teknoloji üretmekle mümkün olacağının bilinciyle hareket ediyoruz. Her zaman yanında olduğumuz ve çalışmalarıyla gurur duyduğumuz Ruby Game firmamızı ve firma kurucusu Mert Can Kurum’u tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum.

Dermalix kuluçkadan çıktı, ABD ve Avrupa'da tescillendi

Ege Teknopark kuluçkasında TÜBİTAK 1512 desteği ile Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi akademisyenlerince kurulan Dermis Pharma, kronik açık yaraların hızlı ve etkili tedavisini sağlayan ve dünyada muadili olmayan Dermalix’i geliştirdi. 2016’da ABD’den patent tescili tamamlanan Dermalix, 2017’de de Avrupa’da tescillendi. 2020 yılı içerisinde piyasaya sunulan ürünün Brezilya, Rusya, Güney Afrika, Japonya’da da patent tescil işlemleri devam ediyor.

‘Gelişmekte Olan Teknoparklar'da 3’üncü sırada

Ege Teknopark’ta şu an 120’ye yakın firma çeşitli alanlarda faaliyet gösteriyor. Yazılım, sağlık, makine imalatı, enerji, savunma ve birçok alanda Ege Üniversitesi’nin akademik kadrosundan da faydalanabildiği Teknopark firmaları hızlı bir şekilde ilerleme kaydetti. Bu hızlı ilerleme ve verilen hizmetlerin kalitesinin göstergesi olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılan çalışmalar sonucu Türkiye’nin en başarılı teknoparklarının ve Ar- Ge merkezlerinin ödüllendirildiği, bu yıl 8.’si düzenlenen Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri ile Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Zirvesi’nde, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri 2020 yılı Performans Endeksi sonuçlarına göre, Gelişmekte Olan Teknoparklar sıralamasında Ege Teknopark üçüncü oldu