Teknopark İstanbul'dan üç yeni program

Türkiye'de girişimcilik ekosisteminde öne çıkan kurumların başında gelen Teknopark İstanbul, Ideacube, Campcube ve Runcube adıyla üç yeni girişimcilik destek programı başlattı. Teknopark İstanbul Genel Müdürü Bilal Topçu, girişimciliğin her an her gelişmeye hazır olmak, kıvraklık ve hızlı pozisyonlanma gerektirdiğini belirtti.

Girişimcileri gerçek anlamda destekleyen kurumların da bu denli yenilikçi ve hızlı olması gerektiğini belirten Topçu, başlattıkları üç yeni girişimci destek programına ek olarak yakın zamanda büyüme aşamasındaki girişimler için de farklı bir program duyurusu yapacaklarını kaydetti.

Topçu, geçen yıl 300 girişimcinin başvurduğunu, 57 girişimin yıl boyunca desteklerden faydalandığını ve 53 girişimin başarıyla mezun olarak Teknopark İstanbul'da Ar-Ge firması olarak yoluna devam ettiğini belirterek, sözlerine şöyle devam etti:

"Cube Incubation'da şimdi ise Ideacube, Campcube ve Runcube isimli 3 yeni girişimcilik destek programını başlatıyoruz. İlan edilecek zamanlamalar doğrultusunda girişimcilerin başvurabileceği bu programlarda girişimcilerin proje aşamalarına göre verilecek destekler sunulacak. Yeni programların başlangıç aşaması olan Ideacube programı dijital döneme en uygun bir şekilde tamamen online olarak girişimcilerin yanında yer alıyor. Campcube ve Runcube programlarında ise girişimciler, Teknopark İstanbul’un ve Cube Incubation’ın alt yapısını kullanarak projelerini ürüne, ürünleri satışa döndürerek 6 aydan kısa bir süre içerisinde girişimlerin ölçeklenmesi için destek alabiliyor. Yakın zamanda büyüme aşamasındaki girişimler için de farklı bir programın duyurusunu yapacağız."

Fikirden ürüne her aşamaya destek

Başlatılan projelerden Ideacube ile girişimcilere fikirlerini doğrulamaları amacıyla online eğitim desteği verilecek. Program sonunda gerçekleşecek Demo Day etkinliği ile girişimcilerin 2 ay boyunca dijitalde ilerleyeceği bir program olma özelliği taşıyor.

Ideacube programı yılda 6 kere gerçekleşecek ve programa başvuran girişimcilerin başvuruları Ideacube Değerlendirme Kurulu tarafından değerlendirmeye alınacak. Değerlendirme Kurulu’nda projesi onaylanan girişimciler 3 hafta boyunca online eğitim sürecine dahil olacak ve 6 farklı konu başlığı altında 5 saatten fazla online eğitimden faydalanacak.

Campcube ise proje fikrini doğrulamış ürün çıkarma aşamasındaki girişimcilerin ürünlerini doğrulama ve satışa hazır hale getirme amacıyla online eğitim, mentorluk, girişim analizi, performans değerlendirme desteklerinin ve Demo Day etkinliğinin yer aldığı 6 ay boyunca girişimcilerin yer alabileceği bir program olarak dikkati çekiyor. Campcube programı yılda 4 kere gerçekleştirilecek ve performans değerlendirme kriterleri yüksek girişimlere 3 ay ek süre imkanı sunacak.

Programa başvuran girişimcilerin başvuruları Campcube Değerlendirme Kurulu tarafından değerlendirmeye alınacak ve Değerlendirme Kurulu’nda projesi onaylanan girişimciler 4 hafta boyunca online eğitime ve sonrasında diğer desteklerin yer aldığı sürece dahil olacak.

Runcube, projesini ürüne dönüştürmüş ve satışını gerçekleştirmiş girişimcilerin ölçeklenmesi ve pazarda rekabet edebilmesi amacıyla online eğitim, mentorlük, danışmanlık, girişim analizi, performans değerlendirme desteklerinin ve Demo Day etkinliğinin yer aldığı 6 ay boyunca girişimcilerin yer alabileceği bir program olma özelliğini taşıyor. Runcube programı yılda 3 kere gerçekleştirilecek ve performans değerlendirme kriterleri yüksek girişimlere 6 ay ek süre imkanı sunulacak.