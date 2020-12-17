Tekstil girişimcilik yarışında zafer kadınların oldu

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği’nin (UTİB) girişimcilik programı Techxtile Start-Up Challenge’da ödüller sahiplerini buldu. 13 projenin yarıştığı finalde bireysel kategoride birinciliği "Zeytin Çekirdeği Atığı Prinadan Elde Edilen, Doğayı Koruyan Biyopolimer ile Sürdürülebilir Tekstil Ürünleri ve Bitkisel Deri Üretimi" isimli projesiyle Duygu Yılmaz kazanırken, kurumsal kategoride "Biyobozunur Yıkanabilir Antiviral Maske" projesi ile Polyteks Ar-Ge Merkezi oldu. Bu yıl ilk kez kadın girişimciler için verilen ödüle ise Wearebasics isimli projeleriyle Cansu Yanık ve Ceren Danış sahip oldu.

Etkinlik kapsamında bu yıl 7.’si düzenlenen Türkiye Tekstil İnovasyon Ligi’nde finale kalan Türkiye’nin önde gelen 9 firması jüri tarafından ödüllendirildi. Bursalı Tekstil, 7. Türkiye Tekstil İnovasyon Ligi’nin şampiyonu oldu.

"Pandemiye rağmen 174 proje başvurusu aldık"

TechXtile Start-Up Challenge’ın Türkiye’nin en büyük tekstil girişimcilik programı olduğuna dikkat çeken Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği’nin (UTİB) Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, “Bu yıl pandemiye rağmen tam 174 proje başvurusu aldık. Geçtiğimiz yıl 104 olan başvuru sayımız yüzde 66 artışla adeta bir patlama yaşadı. Kadın girişimcileri teşvik etmek amacıyla bu yıl ilk kez özel bir ödül koyduk. Bunun da etkisiyle başvuran 174 projenin 64 tanesi kadın girişimcilerimizden geldi. Bunun sevincini yaşarken, birinciliği de bir kadın girişimcimizin kazanması yine bizi çok mutlu eden bir başka gelişme oldu.” dedi.

Bu yılki başvurularda yaşadığımız pandeminin etkisinin fazlasıyla hissedildiğine işaret eden Engin,“11 adayımız, pandemiyle ilgili bir sorun ya da duruma çözüm üretmeyi amaçlayan proje sunarken, akıllı tekstillerde 10, sanal gerçeklik alanında 18, teknik tekstillerde 20, enerji verimliliğinde 5 ve ekonomide 1 başvuru aldık. Sürdürülebilirlik, yapay zekâ gibi alanlardan önemli sayıda proje sunuldu. Öte yandan 11 yılda 2.400’e yakın proje elimize ulaşırken, bunların yüzde 5’e yakınında ticarileşme aşamasına gelmesi ne kadar doğru bir iş yaptığımızın göstergesidir.” şeklinde konuştu.

“Çalışmamızın diğer sektörlere de örnek olacağını düşünüyoruz”

Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Şenol Şankaya ise, "Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği olarak başta Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği UTİB olmak üzere; Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA), ve Bursa Teknoloji Koordinasyon ve Ar-Ge Merkezi (BUTEKOM) gibi şehrimizin önemli kurumlarının yanı sıra sanayicilerimiz, üniversitelerimiz, teknopark ve teknokentlerimiz ile yaptığımız işbirlikleriyle girişimciliği geliştirecek bir hub oluşturmayı hedefliyoruz. Techxtile Start Up Challenge’a katılan tüm girişimcilerimize mentörlük desteği vererek fikirlerini geliştirmelerine katkı sağladığımız bu etkinlik uzun soluklu ve yaşayan bir süreç. Biz bu çalışmamızın sonuçlarının diğer sektörlere de örnek olacağını düşünüyoruz.” diye konuştu.

"Projemizin başarı çıtası her geçen yıl daha da yükseliyor"

Pandeminin tüm dünyaya yayılmasının ezberleri bozan yeni bir dönemi de bizlere yaşattığını belirten Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay da şunları söyledi: “Özellikle köklü değişimlere tanık olduğumuz bu süreçte ABD, Çin ve Avrupa Birliği arasındaki gerilim, geleneksel tedarik zincirinde de hızlı bir değişimin ciddi sinyallerini veriyor. Bu değişim rüzgârı ülkemize de fırsatlar sunuyor. Özellikle bu programın önemi burada ortaya çıkıyor. Teknoloji ve dijitalleşmenin ışığında sadece bugünü değil bizlerin artık geleceği de takip etmemiz gereken bir süreci önümüze getirdi. TechXtile Start-Up Challenge, Türkiye’nin cesur ve inovatif girişimcilerinin ufuk açan fikirlerini sermaye ile buluşturmasını sağlarken, klasik yatırımcı profilinin de start-up lara yönlendirilmesine zemin oluşturuyor. Farklı fikirlerin ve bakış açılarının oluşturduğu zenginlikle projemizin başarı çıtası her geçen yıl daha da yükseliyor” dedi.

Techxtile Start-Up Challenge’ın birlikte yaratılan sinerji olduğuna değinen TİM Başkanı İsmail Gülle ise, “Başta bakanlıklarımız olmak üzere bunun altında birçok kurum var. Bir dayanışma var. Bir amaç özelinde bir araya gelip tüm konuların hepsinin koordinasyonu son derece anlamlı. Biz davaya inanmış, bu ülkenin geleceğine inanmış ve bu ülkenin insanına bir şeyler verebilmek adına tüm mesaisini harcayan insanlar olarak bu girişimci kardeşlerimizin projelerinin değer bulduğunu, sermaye ile birleştiğini, ülkemize fayda getirecek işlere vesile olmasını diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Ekonomi Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay da, "Projenin en büyük destekçisi Ekonomi Bakanlığı adına konuşan Ekonomi Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, bu tür organizasyonların ekosistem açısından çok önemli olduğunu belirterek, Teknoloji ve Ar-Ge ye yatırım yapma bilincinin geliştirilmesi için çalıştıklarını söyledi. Turagay, “Türkiye’de Ar-Ge Yatırımlarının GSYH’ye oranının 2019 yüzde 1.06 oldu. 2023 hedefimiz ise yüzde 3. Başarılı olmamız için Ar-Ge’ye teknolojiye ve inovasyona kesinlikle yatırım yapmamız lazım” diye konuştu.