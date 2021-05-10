Textoni, 4 milyon TL değerleme ile yatırım aldı

İçerik pazarlaması alanında hizmet veren Textoni, yatırım aldı. Yatırım, Atanova Ventures tarafından 4 milyon TL değerleme ile gerçekleşti.

Yazar adaylarını yayınevleriyle buluşturma amacıyla yola çıkan E-debiyat App ile temelleri atılan Textoni, kısa bir sürede 18 bin yazarı ile markalara hizmet vermeye başladı. İçerik pazarlaması hizmeti ile yeni bir girişime pivot eden uygulama, Textoni ismiyle markaların içerik süreçlerine çözümler sunuyor.

Textoni Kurucusu Tufan Kızılırmak ‘’Amacımız çok daha fazla yazarı, içerik pazarlama alanında geliştirerek sektöre kazandırmak ve daha çok markayla buluşturmak. Şu an 60 ülkeden 18 bin yazarımız hizmet vermeye başladı. Textoni olarak asıl odaklandığımız nokta ise markalarımızın içerik ihtiyaçlarını en kısa sürede en iyi alternatifler arasından seçim yaparak karşılayabilecekleri bir model oluşturmak. İçerik talebi oluşturan firma ya da kişilerin bu taleplerine karşılık onlarca alternatife ulaşabildiği ve sadece diledikleri içeriği satın alabildikleri bir pazaryeri modeline dönüşerek fark yaratacağımızı düşünüyoruz. Atanova Ventures’tan aldığımız bu yatırım, hem know-how alarak bize artı değer katacak, hem de teknolojimizi geliştirmek ve ekibimizi büyütmek adına çok önemli bir adım olacak.’’ dedi.

Atanova Ventures kurucusu Atakan Atalar ise, “Pazaryeri girişimleri son yılların sadece trend girişim modellerinden değil, aynı zamanda iş dünyasının da geleceğini oluşturuyor. Bu modelin önümüzdeki birkaç yılda daha çok büyüyeceğini ve nitelikli içeriğin daha çok değer kazanacağını öngörüyoruz. Tüketim algısı Z kuşağı ile birlikte ülkemizde ve globalde hızla değişiyor, bu değişimin yarattığı ihtiyacı nitelikli içeriklerin karşılayacağını biliyoruz. Textoni’nin bu alandaki potansiyelini gördüğümüzde yollarımız kesişti. Henüz çok yeni bir girişim olmasına rağmen 60 ülkeden 18 bin yazara sahip bir ekip olmaları global planlarımızı hızlandırdı. Textoni’nin bu alanda ileride globalde önemli bir oyuncu olacağına inanıyoruz.” açıklamasını yaptı.