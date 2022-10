TGV 4 Plus’tan Animoca Brands'e 38 milyon dolarlık yatırım

Blokzinciri teknolojisiyle geliştirilen ve üçüncü nesil internet anlamına gelen web3 uygulamaları globaldeki yatırımcıların radarına giriyor. Son olarak global girişim sermayesi şirketi True Global Ventures 4 Plus (TGV 4 Plus), “Follow On Fund (FoF)” adını verdiği fonuyla 2022’nin 2. ve 3. çeyreği boyunca oyun yazılımı ve risk sermayesi Animoca Brands'a ikincil piyasadan satın alınan 16 milyon dahil olmak üzere, toplam 38 milyon dolar değerinde yatırım yaptığını duyurdu.

TGV 4 Plus’tan yapılan açıklamaya göre yatırım yaptıkları Animoca Brands, son dönemde Yuga Labs, Ape Coin, The Sandbox, REVV ekosistemi, Blowfish, Darewise (Life Beyond) ve Tiny Tap iş birimleri aracılığıyla satışlarını artırdı. Süreçte toplam 380 yatırıma ulaşan girişimin yakın zamanda da GGV liderliğinde, Temasek, Bayou Capital ve TGV'nin de katıldığı 110 milyon dolar tutarında konvertibl topladığı belirtildi. TGV 4 Plus Follow On Fund’uyla ise Animoca Brands’ın yanı sıra The Sandbox, Forge Global, Chromaway, Coinhouse, GCEX, Chronicled, Enjinstarter, Iomob, Dedoco ve diğer önde gelen girişimlere de yatırım yapılmaya devam ettiğine dikkat çekildi.

“Animoca Brands büyük bir büyüme potansiyeli barındırıyor”

Bu gelişmenin 20 şehirdeki ortaklarıyla birlikte şirketlerinin şu ana kadarki tek şirkete yaptığı en büyük yatırım olduğunu belirten TGV Komandite Ortağı Dušan Stojanović, “Yatırımlarımızı portföyümüzdeki 15 şirket içinde alanının en iyilerinde değerlendirmeyi önceliklendiriyoruz. Animoca Brands da büyük bir büyüme potansiyeli barındırıyor.” dedi.

TGV’nin bir diğer Komandite Ortağı Kelly Choo ise “Animoca Brands gibi web3 alanındaki lider bir şirkete büyük ölçekli yatırım yapmaktan mutluluk duyuyoruz.” ifadesini kullandı.

Animoca Brands'in Kurucu Ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı Yat Siu ise “TGV, 2019’dan bu yana hem bizim hem de web3 ekosisteminin destekçisi oldu. Bu yüzden dijital mülkiyet hakları sunma vizyonunu desteklemeye devam etmekten onur duyuyoruz.” şeklinde konuştu.